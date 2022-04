7 pasos para alcanzar sus objetivos con la herramienta SMARTER

Los conceptos de SMART y SMARTER brindan una excelente manera de asegurarse de que las metas y los objetivos de su proyecto sean rastreables, relevantes, que disponga de los suficientes recursos para lograrlos y que haya un plazo de entrega definido.

SMART es un acrónimo del inglés que significa Specific –específico-, Measurable –medible-, Achievable –realizable-, Relevant, –relevante– y Time-based –planificado– en el tiempo. Cada elemento del marco SMART trabaja en conjunto para crear una meta cuidadosamente planificada, clara y acompasada.

Su criterio se atribuye comúnmente a la dirección por objetivos de Peter Drucker. El primer uso conocido del término aparece en la edición de noviembre de 1981 de Management Review de George T. Doran. Y desde entonces, todas las escuelas de negocios la enseñan a sus alumnos.

“Donde hay una empresa con éxito, alguien tomó una decisión inteligente” Peter Drucker

Ha sido necesario actualizar la definición del acrónimo SMART para reflejar la importancia de la eficacia,la ética, y la retroalimentación. Algunos autores lo han ampliado para incluir áreas de enfoque adicionales; SMARTER, por ejemplo, incluye E-valuado+Ético y R-evisado.

Lo que no se mide no se puede valorar. Y en un mundo disruptivo como el actual, es necesario revisar objetivos y estrategias.

Es posible que haya establecido metas en su pasado que fueron difíciles de lograr porque eran demasiado vagas, agresivas o mal enfocadas.

Trabajar para lograr un objetivo mal elaborado puede resultar desalentador e inalcanzable. La creación de objetivos SMART puede ayudar a resolver estos problemas. Es una herramienta que se puede emplear tanto para lograr, de forma sólida objetivos personales, como profesionales.

S = Específico

Sea muy concreto a la hora de marcar los objetivos. Por ejemplo: quiero ser un buen padre de familia o quiero ascender al nivel X de mi empresa o de la competencia.

«Si desea mejorar la forma en que administra el tiempo, ¡deje de hacer lo que no es necesario hacer!». Peter Drucker

M = Medible

Debe poder seguir el progreso y medir el resultado de su objetivo. Una buena declaración de objetivos responde a la pregunta, cuánto o cuántos. ¿Cómo sabrá cuándo ha logrado su objetivo?

Marcar pasos en la ruta le dará la oportunidad de reevaluar y corregir el rumbo según sea necesario. Cuando alcance sus hitos, recuerde recompensarse de manera pequeña pero significativa.

A = Alcanzable

¿Te has fijado una meta alcanzable? Establezca objetivos que pueda lograr razonablemente dentro de un cierto período de tiempo lo ayudará a mantenerse motivado y enfocado.

Usando el ejemplo anterior, debo conocer las habilidades y conocimientos que se requieren para alcanzar ese puesto de trabajo. Para ello, debería dedicar un tiempo factible para desarrollar esas competencias en un tiempo determinado.

R = Relevante

Al establecer metas para usted mismo, considere si son relevantes o no. Cada uno de sus objetivosdebe alinearse con sus valores y objetivos más amplios a largo plazo.

Si un paso no contribuye a sus objetivos estratégicos, puede reflexionar sobre ello y cambiar la táctica por otra mejor. Pregúntese por qué la meta es importante para usted, cómo le ayudará lograrla y cómo contribuirá a sus metas a largo plazo.

“El éxito en la economía del conocimiento llega a quienes se conocen a sí mismos: sus puntos fuertes, sus valores y su mejor desempeño”. Peter Drucker

T = basado en el tiempo

¿Cuál es el marco de tiempo de tu meta? Una fecha de finalización puede ayudar a proporcionar motivación y ayudarlo a priorizar. Por ejemplo, si su objetivo es obtener un ascenso a un puesto más alto, puede darse seis meses. Si no sucede, cabe reconsiderar por qué no ha sucedido.

Es posible que su marco de tiempo no haya sido realista, que se haya topado con obstáculos inesperados, que no sea el mejor momento en la empresa o que su objetivo no sea posible en su empresa, pero sí en otra.

E = Evaluado y Ético

Los objetivos deben sentarse cómodamente dentro de su brújula moral. La mayoría de las personas se resisten a actuar de manera poco ética. Establezca metas que cumplan con un alto estándar ético.

En lugar de improvisar y esperar que al final del proceso haya alcanzado sus objetivos, evalúe continuamente sus objetivos a lo largo del proceso.

Esto puede variar según la persona. Algunas pueden querer evaluar el progreso de su meta diariamente, algunas semanalmente y algunas bimensualmente.

Independientemente de lo que prefiera, asegúrese de evaluar continuamente sus objetivos para asegurarse de alcanzarlos. Este objetivo se relaciona muy bien con la oportunidad, ya que tiene un enfoque basado en la línea de tiempo para establecer objetivos.

También significa evaluar su desempeño al final del proceso para que pueda aprender de sus errores y optimizar su próximo proceso de establecimiento de metas.

Evaluar tus objetivos te ayudará a mantenerte enfocado durante todo el proceso.

“El conocimiento tiene que ser mejorado, desafiado y aumentado constantemente, o desaparece. Desarrolla tu intuición como forma de conocimiento”. Peter Drucker

R- Reajuste

¿Alguna vez se ha enfrentado a un problema continuo en el lugar de trabajo?, ¿está chocando continuamente contra una pared invisible? Bueno, esta carta está aquí para ayudarle.

Si enfrenta un problema continuo con sus objetivos, es hora de dar un paso atrás y reajustarse. Reajustarse no significa desechar los objetivos y conseguir otros nuevos, es un medio para un fin, una forma de sortear los problemas.

Siempre escriba una meta antes de comenzar a trabajar para alcanzarla. Las metas escritas son visibles y tienen una mayor probabilidad de éxito. El registro es necesario para la planificación, seguimiento y revisión del progreso. ¿Tu objetivo está escrito?

El uso del marco de objetivos SMARTER establece límites y define los pasos que deberá seguir, los recursos necesarios para llegar allí y los hitos que indican el progreso en el camino. Con objetivos SMARTER, es más probable que logre su objetivo de manera eficiente y efectiva.

A Dios rogando, pero con el mazo dando

Así reza el sabio refranero español. Es necesario abandonarse en los amorosos brazos de Jesucristo, pero eso no justifica que no pegue un palo al agua. Dios le ha concedido la inteligencia para algo. De hecho, la emplea para comunicarse con usted y si reza, seguro le ayuda a marcar los objetivos de forma más certera. No olvide ver a Dios en cada suceso de su vida.