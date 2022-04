Papa Francisco en el Regina Coeli: ¿Cómo podemos hacer para vencer al miedo?

Primer Regina Coeli y primeras palabras de anuncio de la gran noticia: "porque la alegría de la Pascua no es para guardarla para uno mismo"

Papa Francisco realizó el rezo del Regina Coeli desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. La plaza repleta con unos 25.000 fieles y peregrinos de todo el mundo. En su mensaje recordó que durante estos días de la Octava de Pascua la alegría de la resurrección se prolongo. Los días de la Octava son como una misma jornada.

El Evangelio de la liturgia de hoy, afirmó el Papa Francisco: (Mt. 28,8-15), narra la aparición a las mujeres que habían ido al sepulcro, “sigue hablándonos del Resucitado”.

“Jesús sale a su encuentro y las saluda; luego les dice dos cosas, que también a nosotros nos vendrá bien recibir como regalo de Pascua”, añadió. “Dos consejos del Señor, un regalo pascual”, manifestó.

Los dos consejos son «No temas» y cómo superar el miedo.

“No temas”

El Papa declaró que, con estas “dos simples palabras”, el Señor tranquilizó a dichas mujeres. Él “sabe que los miedos son nuestros enemigos cotidianos. También sabe que nuestros miedos nacen del gran miedo, el miedo a la muerte: miedo a desvanecerse, a perder a los seres queridos, a enfermar, a no poder más… Pero en la Pascua Jesús venció a la muerte. Por tanto, nadie puede decirnos de forma más convincente: ‘No tengan miedo’”.

El Señor lo dice allí mismo, junto al sepulcro del que salió victorioso. Según Francisco, “así nos invita a salir de las tumbas de nuestros miedos”.

El Señor sabe que el miedo -prosiguió el Pontífice- está siempre agazapado a la puerta de nuestro corazón y que necesitamos que nos repitan ‘No temas’: en la mañana de Pascua como en la mañana de cada día.

El Pontífice se dirigió a cada uno de los fieles congregados en la Plaza de San Pedro y a quienes seguían la transmisión a través de los medios de comunicación y las redes sociales: “Hermano, hermana, que crees en Cristo, no tengas miedo. ‘Yo -te dice Jesús- he probado la muerte por ti, he cargado sobre mí tu mal. Ahora he resucitado para decírtelo: estoy aquí, contigo, para siempre. No temas”.

La importancia de superar el miedo

¿Cómo podemos hacer para vencer al miedo? Para responder esta pregunta, Francisco consideró que “nos ayuda la segunda cosa que Jesús dice a las mujeres: ‘Vayan y digan a mis hermanos que van a Galilea: allí me verán’”. El miedo -declaró el Papa- nos encierra siempre en nosotros mismos.

“Pero yo -podemos decir- ¡no soy capaz! Pero piensen: aquellas mujeres no eran ciertamente las más idóneas ni preparadas para anunciar al Resucitado, pero al Señor no le importa. A Él le importa que salgan y lo anuncien. Salir y anunciar. Salir y anunciar. Porque la alegría de la Pascua no es para guardarla para uno mismo. La alegría de Cristo se fortalece al darla, se multiplica al compartirla. Si nos abrimos y llevamos el Evangelio, nuestro corazón se expande y supera el miedo. Este es el secreto: anunciar para vencer el miedo”

Un “contra-anuncio”

El texto del día nos dice -remarcó Francisco- que el anuncio puede encontrar un obstáculo: la falsedad. Para ilustrar este punto, se refirió a los soldados que habían custodiado el sepulcro de Jesús: “Se les paga ‘una buena suma de dinero’ (versículo 12) y reciben estas instrucciones: ‘Digan esto: Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormimos’ (versículo 13)”.

“¿Ustedes dormían? ¿Vieron en el sueño cómo robaban el cuerpo? Hay una contradicción ahí, pero una contradicción que todos creen, porque hay dinero en el medio. Es el poder del dinero, ese otro señor del que Jesús dice que no hay que servir nunca. Son dos señores: Dios y el dinero. No servir más”.

De acuerdo con el Obispo de Roma, aquí está la falsedad, la lógica de la ocultación, que se opone a la proclamación de la verdad.

“Es un recordatorio también para nosotros: la falsedad -en las palabras y en la vida- contamina el anuncio, corrompe por dentro, conduce de nuevo al sepulcro. Las falsedades nos llevan hacia atrás, nos llevan directamente a la muerte, a la tumba. El Resucitado, en cambio, quiere sacarnos de los sepulcros de la falsedad y las dobleces”

Nosotros -dijo el Santo Padre- nos escandalizamos con razón cuando, a través de la información, descubrimos engaños y mentiras en la vida de las personas y en la sociedad. “¡Pero pongamos también nombre a las falsedades que llevamos dentro! Y pongamos nuestra opacidad ante la luz de Jesús resucitado. Él quiere sacar a la luz las cosas ocultas, hacernos testigos transparentes y luminosos de la alegría del Evangelio, de la verdad que nos hace libres”, agregó.

El Pontífice concluyó su alocución augurando que María, la Madre del Resucitado, nos ayude a superar nuestros miedos y nos conceda la pasión por la verdad.