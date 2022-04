Visita el lugar donde Jesús se apareció a María Magdalena

La Resurrección es el momento más importante de la vida de Cristo. Con ella, adquiere sentido la fe cristiana, porque al resucitar, Jesús ha probado que es Dios. Nos ha rescatado así del pecado y desde ese momento somos hijos de Dios y se nos han abierto las puertas del Cielo. El Hijo de Dios ha muerto y resucitado para salvarnos a todos.

En el Santo Sepulcro, los cristianos veneramos el lugar donde Cristo fue enterrado, pero también donde resucitó. Y eso es lo que da sentido a todo.

En el Evangelio de san Juan, el joven apóstol -que descubrió con sus propios ojos que Cristo ya no estaba en la tumba donde lo habían enterrado- nos explica qué le sucedió a María Magdalena:

Después de contar el propio evangelista que él y san Pedro vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba, narra qué ocurrió con María Magdalena:

María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro

y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús.

Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».

Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció.

Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo».

Jesús le dijo: «¡María!». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «¡Raboní!», es decir «¡Maestro!».

Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: «Subo a mi Padre, el Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios de ustedes».

María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras.