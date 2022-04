Limpieza de primavera, perfecta actividad para la Pascua

Prepara tu hogar para la Resurrección del Señor. Ganarás en belleza, armonía y paz -interior y exterior- para ti y para los tuyos

La Semana Santa es una época para limpiar nuestros corazones, reflexionando acerca del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz; pero también es la época perfecta para limpiar nuestros hogares a profundidad, no sólo en el sentido espiritual, sino también físico, para preparar la casa para la llegada de la Pascua de Resurrección.

Antiguamente, las mujeres limpiaban sus casas tres días después del Domingo de Ramos para preparar sus hogares para celebrar el día más importante de todos de la fe católica. Se cree que es una tradición heredada de las hebreas, quienes acostumbran a limpiar sus hogares para la llegada de la Pascua judía (Pésaj).

Pero a esta limpieza también le puedes dar otros significados… No se trata simplemente de hacer cambio de armario (en los países donde hay cambio de estaciones), sino verlo como una oportunidad de ofrecer un sacrificio, ayudar a tu prójimo, de analizar los objetos que tienes y cómo honras el sacrificio de Jesús desde tu espacio más personal.

Además, es una actividad que se puede hacer en familia, finalizando con una bonita mesa de Pascua para, el domingo, celebrar que Jesús vive.

¿De verdad te hace bien tener todos los aparatos electrónicos que acumulas? HQuality – Shutterstock

1 Limpieza de adicción a equipos electrónicos.

Revisa cuántos equipos tienes entre televisores, tabletas, móviles, cónsolas de videojuegos y más. Luego pregúntate: ¿Cuánto tiempo paso usando estos dispositivos? ¿Estoy dejando de pasar tiempo valioso en familia por ellos? ¿Qué más, de las cosas que Dios de verdad quisiera que estuviera realizando, podría hacer en todas esas horas?

Una joven introduce ropa en una caja de donativos en su habitación. suriya yapin – Shutterstock

2 Donar al necesitado.

Pensar en las necesidades del prójimo no tiene fecha en el calendario, pero ciertamente en estos días se hacen muchas recolectas especiales. Aprovecha para revisar tu alacena de alimentos y tu clóset para ver qué puedes llevar a tu iglesia u organización de tu preferencia.

No sólo pienses en lo que ya tú no usas sino, sobre todo, en lo que el otro puede necesitar más que tú. Es un momento ideal para reflexionar sobre el apego que podemos tener a ciertos bienes materiales y preguntarnos: “Si Jesús dio su vida por mí, ¿yo no puedo dar esto?”

¿Hay algo en tu corazón que no va con tu compromiso de fidelidad? RHJPhtotos – Shutterstock

3 Adulterio y tentaciones.

¿Tienes algo escondido que es una falta de respeto a tu cónyuge? Puede ser desde una revista de las llamadas «para adultos» hasta una conversación guardada en tu archivo del móvil o una caja con objetos relacionados con alguna ex pareja. El hogar no sólo se ensucia con polvo y objetos acumulados.

El plato de la Sagrada Familia de la Alegría junto a la ya famosa Virgen de la Alegría. @lasagradafamiliadelaalegria

4 ¿Dios está presente en tu casa?

A veces nos preocupamos por cambiar el color de las paredes o el estilo decorativo que está de moda, ¿pero alguna vez has analizado si hay un espacio en tu casa para Dios? Un lugar que te invite a rezarle, a adorarlo, honrarlo y hablarle sin distracciones. Y si ya lo tienes, ¿le pones tanto esmero en arreglarlo como otras áreas de tu casa?

En casa podemos establecer un lugar para la Virgen. Shutterstock | Lea Rae

Lo bonito es que, después de terminar esta limpieza, tu casa no sólo estará físicamente más preparada para celebrar la Resurrección del Señor, sino también tu corazón estará más lleno de caridad, humildad y agradecimiento para continuar el camino de cristiandad que Jesús nos enseñó.