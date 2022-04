La familia numerosa que acompaña al Papa en el Vía Crucis

El testimonio de Gigi y Anna Chiara, casados desde hace 18 años, tienen 5 hijos y el menor nació con síndrome de Down. Los esposos portarán la cruz en la IV estación en representación de las familias numerosas

«Este es el Vía Crucis escrito por más manos en la historia de la Iglesia, en el sentido de que normalmente lo escribe una persona, dos personas. Este Vía Crucis ha sido escrito no sólo por 14 familias; no sólo por los que llevarán la cruz, sino también por los que no la llevarán, las familias que se quedarán en casa”. Es el testimonio del presidente del Foro de la Familia en Italia, Gigi De Palo, contado a Aleteia.

De Palo llevará la cruz junto a su esposa, en la IV estación, durante el Vía Crucis, presidido por el papa Francisco en el Coliseo de Roma, 15 de abril de 2022, 9:15 p.m, después de dos años de pandemia.

Este año, el Pontífice ha confiado la elaboración de los textos de las meditaciones y oraciones del Vía Crucis a varias familias vinculadas a comunidades y asociaciones católicas de voluntariado y asistencia. La decisión del Papa tiene como contexto el año dedicado a la familia; en el que la Iglesia celebra el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

Gigi De Palo, 45 años, y Anna Chiara Gambini, 42 años, casados desde hace 18 años, llevarán la cruz en la IV estación (Jesús es negado por Pedro) en representación de las familias numerosas. Ellos tienen 5 hijos y el más pequeño nació con síndrome de Down.

Meditaciones sobre el amor en la familia

“Como dice el Papa, la realidad es superior a las ideas. Y este es el tema. Es decir, partimos de lo concreto de la vida de las familias para luego hablar de cosas mucho más grandes. Y es un Vía Crucis que parte de la concreción y no de la teoría. Se parte de historias reales y verídicas. El Vía Crucis «no trata de la crisis de la familia, sino de cómo la familia puede ser el mejor lugar para llevar una cruz, donde una cruz se convierte en salvífica”, dijo Gigi De Palo a Aleteia.

La Cruz como misterio

“El peso de la cruz es una oportunidad para ver cómo en la familia incluso el sufrimiento puede tener una respuesta diferente; o al menos esconderse detrás de un misterio, una esperanza, un tercer día. Y digamos que en todos los relatos existe esta constante que parte precisamente de un concepto básico; a saber, que Amoris laetitia no es una simple exhortación. La exhortación Amoris Laetitia se dirige a las familias del mundo, que viven su vida y su historia de forma concreta y cotidiana.

Una vez me dirigí al Papa y le dije: «gracias por Amoris Laetitia«. Y me respondió, refiriéndose a todas las familias: «Amoris laetitia sois vosotros». Por eso creo que Amoris laetitia, encarnada hoy, y especialmente el Viernes Santo, representa no las historias de personas individuales, sino de muchas familias”.

Una cruz llevada en familia, lo cambia todo

“Como bien dice Amoris Laetitia, no es que no haya heridas en la familia o que todo sea una línea recta. La vida es tortuosa, la vida se parece más a una montaña rusa que a un tren recto. Pero nosotros lo estamos experimentando, que es más bonito que difícil. Hay una cruz que no te aplasta, sino que paradójicamente también multiplica la fuerza con la que la llevas. No se trata de llevar una cruz solo, sino de que cada miembro de la familia lleve un trozo de ella”.

Perfil

Gigi De Palo, periodista y escritor, fue presidente de Acli en Roma y del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio. Actualmente es el presidente del Foro de la Familia -organismo que agrupa a más de 580 asociaciones nacionales y locales; y que defiende las necesidades de unas 4 millones de familias- en Italia.