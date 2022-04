¿Rezamos por los que matan niños en la guerra? 10 claves del Papa contra el odio

La pregunta escandalosa del Papa en su nuevo libro, al mismo tiempo que alza la voz contra los armamentos y los conflictos: “¡La guerra es un sacrilegio, dejemos de alimentarla!”.





«Contra la guerra. La valentía de construir la paz”. Es el titulo de un nuevo libro del papa Francisco que presenta el diálogo como un arte de la política, la construcción artesanal de la paz y el desarme como una opción estratégica. El libro ha salido a la venta en quioscos este 14 de abril de 2022 publicado por Solferino y LEV.

¿Rezamos por los que matan niños en la guerra? El Papa no hace mención de los actores del conflicto. No aparece el nombre de Vladimir Putin en la obra. Sí, denuncia el pecado, pero espera que los artífices del pecado grave de la guerra salgan de su error y propone no dejarse contagiar por el virus del odio. Entonces, propone rezar por aquellos que nos hacen daño. Quizás sea -reitero- el apartado más escandaloso por su fidelidad al Evangelio: “Rezar por los que no nos quieren”

“Se puede hacer de forma sencilla. Tal vez quede el resentimiento; tal vez quede el resentimiento en nosotros, pero estamos haciendo el esfuerzo de ir por el camino de este Dios que es tan bueno, misericordioso, santo y perfecto que hace salir el sol sobre los malos y los buenos: es para todos, es bueno para todos. Debemos ser buenos para todos. Y reza por los que no son buenos, por todos.

Maxym Marusenko | NurPhoto via AFP

¿Rezamos por los que matan niños en la guerra? Es difícil, está muy lejos, pero debemos aprender a hacerlo. Para que se conviertan. ¿Rezamos por las personas más cercanas a nosotros y que nos odian o perjudican? «¡Eh, padre, es difícil! Me gustaría retorcerles el cuello». – Reza. Reza para que el Señor cambie sus vidas.

La oración es un antídoto contra el odio, contra las guerras, esas guerras que empiezan en casa, que empiezan en el barrio, que empiezan en las familias… Basta con pensar en las guerras en las familias por la herencia. Cuántas familias luchan y se odian por la herencia. Reza por la paz. Y si sé que alguien me quiere mal, no me quiere bien, debo rezar especialmente por él. La oración es poderosa, la oración vence al mal, la oración trae la paz”.

Shutterstock | Marianna_Maletych

El Papa también indica en la introducción del libro que hace un año, en su peregrinaje al martirizado Irak, pudo ver de primera mano el desastre causado por la guerra, la violencia fratricida y el terrorismo.

Lamentó el panorama de los escombros de las casas y las heridas de los corazones, pero también, indicó semillas de esperanza para renacer. “Nunca hubiera imaginado entonces que un año después estallaría un conflicto en Europa”.

1 Tercera Guerra Mundial

Francisco denuncia – desde el principio de su pontificado- de la Tercera Guerra Mundial, diciendo “que ya la estamos viviendo, aunque todavía ‘por partes’. Estas partes se han hecho cada vez más grandes, soldándose entre ellas… En este momento, hay tantas guerras en acto en el mundo que causan un inmenso dolor, víctimas inocentes, especialmente niños. Guerras que provocan la huida de millones de personas forzadas a dejar su tierra, sus casas, sus ciudades destruidas para salvar sus vidas. Son las muchas guerras olvidadas que, de vez en cuando, reaparecen ante nuestros ojos desatentos”.

2 No creas que la guerra es “lejana”

Sobre la guerra que toca las puertas de Europa, y otras más, el Papa advierte: “Estas guerras nos parecían «lejanas». Hasta que, ahora, casi repentinamente, la guerra ha estallado cerca de nosotros. Ucrania ha sido atacada e invadida. Y en el conflicto, los más golpeados son, desgraciadamente, muchos civiles inocentes, muchas mujeres, muchos niños y muchos ancianos, obligados a vivir en refugios excavados en el vientre de la tierra para evadir las bombas, con familias”.

3 Los conflictos separan a las familias

El Papa lamenta que en la guerra sobre todo es el pueblo y no los potentes a sufrir las consecuencias: La guerra golpea a las familias “que se separan porque los maridos, padres y abuelos se quedan para luchar, mientras las esposas, madres y abuelas, tras largos viajes de esperanza, cruzan la frontera para buscar refugio en otros países que las reciben con gran corazón”.

4 El grito: ”¡Deténganse!”.

Francisco escribe sobre las “desgarradoras imágenes que vemos cada día”, y exhorta que “ante los gritos de los niños y las mujeres, no podemos más que gritar: «¡Deténganse!».

5 La guerra es una locura

“¡La guerra no es la solución, la guerra es una locura, la guerra es un monstruo, la guerra es un cáncer que se autoalimenta devorándolo todo! Es más, la guerra es un sacrilegio, que causa estragos en lo más precioso sobre nuestra tierra, la vida humana, la inocencia de los más pequeños, la belleza de la creación.”.

6 ¡Sí, la guerra es un sacrilegio!

«Toda guerra, representa un ultraje a Dios, una traición blasfema del Señor de la Pascua». Lo recordó el Papa en la audiencia general del miércoles de Semana Santa 2022. Y en el libro, reitera: “¡Sí, la guerra es un sacrilegio! No puedo dejar de recordar la súplica con la que en 1962 San Juan XXIII pidió a los hombres y mujeres poderosos de su tiempo que detuvieran una escalada bélica que habría podido arrastrar al mundo en el abismo del conflicto nuclear”.

7 «¡Nunca jamás guerra!

El Obispo de Roma recuerda a Papa Montini que alzó su voz contra la guerra en el año que inició la Guerra del Vietnam (1965-75): “No puedo olvidar la fuerza con la que San Pablo VI, dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965, dijo: «¡Nunca jamás guerra! Nunca jamás guerra». O los numerosos llamamientos a la paz realizados por San Juan Pablo II, que en 1991 describió la guerra como «una aventura sin retorno”.

8 La guerra es una barbarie

“Lo que estamos presenciando es la enésima barbarie y nosotros, por desgracia, tenemos poca memoria. Sí, porque si tuviéramos memoria, recordaríamos lo que nos dijeron nuestros abuelos y nuestros padres, y sentiríamos la necesidad de paz igual que nuestros pulmones necesitan oxígeno”.

9 Escandaloso aumento del 2,6% gasto en armas

El Papa escribe que “la guerra lo deforma todo, es locura pura, su único objetivo es la destrucción y esta se desarrolla y crece precisamente a través de la destrucción, y si tuviéramos memoria, no gastaríamos decenas, cientos de miles de millones en el rearme, para equiparnos de armamentos cada vez más sofisticados, para aumentar el mercado y el tráfico de armas que acaban matando a niños, mujeres y ancianos: 1981 mil millones de dólares al año, según los cálculos de un importante centro de investigación de Estocolmo. Esto indica un dramático aumento del 2,6% justo en el segundo año de la pandemia, cuando todos nuestros esfuerzos deberían haberse concentrado en la salud global y en salvar vidas humanas del virus”.

10 La humanidad sin memoria

“Si tuviéramos memoria, sabríamos que la guerra, antes de llegar al frente, debe ser detenida en los corazones”.

El Papa ha realizado más de 30 intervenciones públicas sobre la guerra iniciada con la agresión rusa en territorio de Ucrania entre el 27 de febrero y el 13 de marzo de 2022. A continuación, algunas notas publicadas en Aleteia.