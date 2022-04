Libros para leer durante la Semana Santa

“Nada hace tanto bien para el alma, que la lectura de un buen libro de crecimiento espiritual” (Don Bosco)

A menudo nos escriben lectores de Aleteia. Y estamos agradecidos. Nos comentan cómo la lectura de uno de nuestros artículos les hizo bien o lo acompañó en momentos difíciles como el encierro durante la Pandemia. También suelen comentarnos su aventuras con Dios. Y esto es maravilloso.

Yo, invariablemente los envío al Sagrario. “Ahora que podemos salir, haz una visita a Jesús en el Sagrario. Y dale las gracias por tantos dones que hemos recibido de sus generosas manos”.

Hay una nota que recibí muy interesante y quería responderla.

Me toca hacerlo como escritor y además como un lector de tantos y buenos libros. Me preguntaba qué libros recomiendo para estos días santos, qué pueden leer que inflame de amor sus corazones hacia Jesús.

No es la primera vez que me hacen esa interesante pregunta.

Recuerdo una noche que me senté a recordar los libros que he leído y cuáles me impactaron más. Así hice un listado largo con los títulos y los autores.

Desde entonces he añadido algunos nuevos títulos.

Si has leído mis escritos sabrás que a menudo recomiendo tres libros en particular, una y ora vez, y esto porque he visto los frutos espirituales que dejan en los lectores.

La Santa Biblia Historia de un Alma, de Santa Teresita del Niño Jesús Imitación de Cristo, de Tomas de Kempis.

Recientemente he descubierto algunos autores católicos que me han sorprendido.

La Mística del Amor de M. Magdalena de Jesús. Biblioteca de Autores Cristianos. ¡Sencillamente debes leerlo! El que compré está muy gastado, subrayado y sobre mi escritorio junto a mi Biblia.

Esta mañana mientras preparaba este escrito descubrí algo sorprendente. ¿Recuerdas a Santo Tomás Moro? Fue condenado a morir por el Rey y mientras esperaba su ejecución le escribió una carta a su hija que ha trascendido la historia. En ella le decía:

“. ….Ten, pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor.”

Lo que yo no sabía es que también escribió un libro en este tiempo de adversidad, en la cárcel, esperando que lo ejecutaran. En este momento lo estoy leyendo y me animo a recomendarlo. Puedes bajarlo gratis en Internet.

Se titula: “La Agonía de Cristo”. Y cae como anillo al dedo en esta Semana Santa.

El tercer libro que tengo gastado de tanto leer, sobre mi escritorio y que te vendría de maravilla leer es una obra de Dom Vital Lehodey, quien fue abad de la abadía cisterciense de Nuestra Señora de Gracia. Se titula: “El Santo Abandono” Publicado por Patmos. ¡Que libro! ¡debes leerlo! ¡Te va a encantar!

Pero al final, ¿qué te recomiendo? Hay tantos libros católicos y tan buenos, de autores modernos y otros no tanto. Busca estos autores:

Hans Scott Ignacio Larrañaga, Cardenal. Francisco Xavier Nguyen Van Thuan Don Bosco San Alberto Hurtado Lorenzo Scupoli San Agustín Santa Teresa de Jesús San Francisco de Sales Santa Faustina Kowalska

No debe faltar el Decenario al Espíritu Santo, escrito por una mujer casi analfabeta y costurera, Francisca Javiera del Valle, que es maravilloso y te da luces para descubrir al Espíritu Santo.

¿Al final que te sugiero? Ve esta semana o la otra a una librería católica, lleva los nombres de autores que te sugerí, busca sus libros y también pregunta qué te recomiendan leer.

En Aleteia te recomendamos 10 novelas que debes leer mientras estés vivo.

¡Dios te bendiga!