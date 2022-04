La niña del abrigo rojo de «La lista de Schindler» aparece en la guerra de Ucrania

En 1993, a la edad de 3 años, interpretó a la famosa niña del abrigo rojo en La lista de Schindler de Steven Spielberg.Su figura se convirtió entonces en un símbolo de oposición a la guerra. Hoy, Oliwia Dąbrowska, una mujer adulta de 32 años, trabaja en beneficio de los ucranianos y todavía dice en voz alta «no» a la guerra. Esta vez, ayuda a los refugiados a cruzar la frontera entre Polonia y Ucrania.

Oliwia Dąbrowska decidió recordar este símbolo: una niña con un abrigo rojo caminando por el área del antiguo gueto de Cracovia, que era la única nota de color en una película en blanco y negro. Ahora se traslada su reivindicación al contexto de la guerra en Ucrania. “Ella siempre ha sido un símbolo de esperanza. Que vuelva a ser así”, escribió en su Instagram, añadiendo una foto de la película ganadora del Oscar de Spielberg.

«No» a la guerra

Además de ayudar en la frontera, Oliwia organizó, entre otros, una biblioteca de libros en ucraniano. ¡Con este fin, los voluntarios viajaron hasta Lviv! “Como amante de los libros y bibliotecaria de profesión, sé lo importante que es la lectura, especialmente en estos tiempos difíciles. Un buen libro te permitirá olvidarte de todo lo malo que sucede a tu alrededor. Por eso invertí tanto en entregar libros a todos aquellos que tuvieron que dejar los suyos en la patria devastada por la guerra”, explica.

En la frontera, Dąbrowska ayuda junto con su madre: trabajan físicamente y en la computadora para iniciar y coordinar las recaudaciones de fondos. Gracias a esto, fue posible, por ejemplo, proporcionar a los soldados ucranianos más de 50 botiquines de primeros auxilios, que los voluntarios recolectaron buscando, entre otros, en talleres de coches.

“Tengo miedo, pero solo me motiva más ayudar a los refugiados. No puedo contaros todo lo que vi allí, porque no tengo las palabras adecuadas en la cabeza… Nadie que nunca lo haya visto puede imaginar esta pesadilla [como se ve] en los ojos de esta gente», confesó, dispuesta a apoyar constantemente a los refugiados y a trabajar en favor de la unidad por la paz.