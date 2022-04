EXCLUSIVA: Mark Wahlberg conversa con Aleteia sobre el Padre Stu

En esta entrevista exclusiva, la estrella de Hollywood comparte sus pensamientos sobre su última película y también nos da una breve pincelada de su vida familiar

Hay mucho entusiasmo por la nueva película de Mark Wahlberg, Father Stu, que se estrena hoy en los cines. La película está basada en la historia real del P. Stuart Long, y sigue su viaje de boxeador amateur y chico malo, a actor y finalmente a querido sacerdote.

La película es un emotivo homenaje a un hombre que nunca hizo las cosas a medias; y cuyo viaje hacia la redención no solo es inspirador, sino que nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos responder «sí» a Dios. Incluso cuando estamos en nuestro momento más bajo en la vida.

Si alguna vez hubo una persona adecuada para contar su historia, es Mark Wahlberg, actor católico cuyo propio pasado rebelde incluye peleas y un arresto; y que ha acabado convirtiéndose en la mejor versión de sí mismo.

Mark Wahlberg habló con Aleteia sobre esta película en la que estaba muy implicado, a nivel personal, financiero y profesional, para que todos pudieran conocer la historia del Padre Stu.

– ¿Por qué cree que la historia del Padre Stu tiene hoy algo que decir?

Porque todos estamos pasando por un momento muy difícil, y lo estamos pasando juntos; y la misión de Stu era unir a todos y acercarlos a Cristo.

– ¿La historia de Padre Stu le ha hecho considerar las cosas de manera diferente en su propia vida, y si es así, de qué forma?

Bueno, ciertamente, pedí su intercesión, especialmente para hacer la película y hacerlo bien, hacerle justicia y llevar a la gente a la fe que él profesaba. Pero también, ya sabes, me desafía a poner más de mi parte para acercar a las personas a Dios y acercar a las personas entre sí. Para promover el amor, la inclusión, la aceptación y el apoyo y alentar a las personas a tener esperanza y fe.

Él está trabajando de muchas, muchas maneras diferentes. Su mensaje continúa resonando, creciendo y llegando a más y más personas, pero también me planteo todos los días: «OK, ¿qué vas a hacer después de que termine la película? Ahora tienes que seguir andando por ese camino».

Entonces, esto me encanta porque es mucho más gratificante. Sabes que a veces puede ser un desafío… está bien tomarse un día libre, está bien agachar la cabeza y decir: «Necesito un descanso» y luego volver, con suerte, más fuerte. Pero solo para hacer más, involucrarse más, ser más proactivo.

Karen Ballard | Sony Pictures

– En el espacio de dos horas, el espectador acompaña a Stu en muchos altibajos y hay mucho alivio cómico. Al final acabas emocionalmente agotado, pero también con un sentimiento de exaltación porque es una historia increíble. ¿Cómo pudiste mantener ese nivel de energía para seguir adelante? Y además, tu madre falleció durante el rodaje. ¿Cómo lidiaste con eso?

Esta es una de esas cosas en las que tienes que seguir con lo que tienes que hacer. Esta es la tarea que se me encomendó, y tenía que seguir haciéndola. Pude ir a casa durante un descanso de la filmación para despedirme de mi mamá, y luego tuve que volver a casa para el funeral.

Pero ciertamente, me basé en mi experiencia de la vida real al interpretar un papel que era difícil, pero también al mismo tiempo, la responsabilidad general de hacer la película y protagonizarla fue suficiente para seguir adelante.

– Después de ver la película, salí con una gran sensación de alivio, en el sentido de que, está bien, todos podemos cometer errores, pero hay mucha esperanza de acabar actuando bien. ¿Cómo llevas eso a tu vida diaria?

Esto es lo que me da alas todos los días… Me levanto, me estiro, doy las gracias y me pregunto cómo Dios quiere que haga las cosas. Me pregunto qué espera Él de mí al usar los talentos y dones que me ha dado para ejercerlos en la forma y en las áreas que Él desea.

Después de este ritual y mi oración diaria, por lo general me siento muy bien y pienso: «Vaya, voy a comenzar mi día de una manera muy buena». Y luego, si sigo y hago algo de ejercicio, me siento aún mejor. Y eso me da valor para ir a la cocina, o al dormitorio, a despertar a los niños y esperar que se levanten con el pie derecho.

– Están en una edad complicada ahora, ¿no es así? ¿Están en la adolescencia?

Mucho, mucho, eso es lo que estoy diciendo, también puede estropearlo todo bastante rápido, dependiendo de la actitud…

Karen Ballard | Sony Pictures

– ¿Quizás es demasiado difícil para ellos…? Porque sabemos que tu rutina matutina es bastante exigente. ¿Crees que pueden sentir que no es para ellos, que nunca llegarán allí?

Bueno, ya sabes, a veces sigo esta rutina en particular ya veces no. En realidad, haré todo lo que requiera mi trabajo diario, ya sea que esté en medio de un rodaje, en la preproducción o preparando una película. Pero siempre trato de ser la mejor versión de mí mismo.

Entonces, mis hijos, decidan lo que decidan hacer en la vida, que den el 110%. Eso es todo lo que espero de ellos. Es posible que quieran tomar un camino completamente diferente al mío y los apoyo siempre que sea positivo y productivo. No espero que intenten superarme, aunque sé que mi hijo y mis hijas son competidores feroces (risas).

– Tienes ocho hermanos y cuatro hijos. ¿Tienen reuniones familiares locas, donde están todos los primos presentes?

Solemos hacerlo. Mi tía y mi tío normalmente eran los que lo organizarían. Pero ahora sus hijos, y mis hermanos y hermana, tratan de mantener esa tradición. Pero hemos perdido a mi padrino, a mi tía y a mi mamá recientemente, y a muchas otras personas…

Ha sido duro, y con el COVID y todo eso, hemos estado todos separados. Pero ver a la gente unirse, incluso en el fallecimiento de mi madre, el funeral y todo, fue increíble ver cuántos miembros de la familia tenemos y lo agradable que es cuando todos nos reunimos.

– Como el p. La salud física de Stu se deterioró (debido a la miositis por cuerpos de inclusión), engordó mucho. Tuviste que engordar 10 kilos en muy poco tiempo, alrededor de 6 semanas. ¿Cambió eso tu actitud hacia tu propio estado físico?

Prefiero estar en forma para sentirme bien, y no para verme bien. Y aumentar tanto peso en tan poco tiempo a mi edad no fue bueno. Por supuesto esto tuvo consecuencuas, no tanto ahora, pero ciertamente durante bastante tiempo después.

– He notado que tú y Mel Gibson (quien interpreta el papel del padre de Stu) tienden a tener estas relaciones tensas de padre e hijo en las películas que han hecho juntos. ¿Crees que alguna vez lograréis actuar juntos sin lanzaros insultos?

Karen Ballard | Sony Pictures

Sí, tal vez, no lo sé (risas). Con esta película, Mel fue la primera, segunda y tercera opción para interpretar a Bill (Bill es el padre del padre Stu). Pero sí, podríamos interpretar a hermanos, podríamos interpretar a colegas; Quiero decir, hay muchas otras cosas que podríamos hacer, pero sabes que es bastante divertido vernos en acción.

– Si no fueras padre de familia, ¿podrías imaginarte alguna vez ser sacerdote?

(Respiración profunda…) Sabes qué, no sé, nunca pensé en eso. Creo que estoy encontrando mi propio camino dentro del estilo de vida que vivo y elijo para hacer la obra de Dios.

– Te sienta bastante bien la sotana.

Bueno, gracias. Realicé bastantes misas a lo largo de los años en preparación para interpretar el papel.

– Bueno, ¿eso te ayudó?

¡Absolutamente! Si quieres ser creíble en un papel, tienes que convertirte en el papel. Así que tienes que hacer tu tarea, adoptar este enfoque que tienen los atletas de hacer todo lo posible durante el entrenamiento, para que el día del partido estés listo y simplemente juegues.

– Fue interesante ver que elegiste a Rosalind Ross (para escribir el guión y dirigir la película), quien probablemente no estaba muy familiarizada con la fe católica, porque no se crió como católica. ¿Crees que ella aportó una energía diferente a la historia que la hizo más identificable para una audiencia más amplia?

Absolutamente ! Es una escritora extraordinaria… Rosalind Ross tiene cierta aspereza pero vio la historia del Padre Stu como la de un hombre imperfecto que intenta encontrar su propósito. Creo que esta historia contada desde la perspectiva de una mujer la hace más accesible.

Y luego sabes, las personas más importantes que he conocido en mi vida que me han ayudado a seguir adelante han sido todas mujeres muy fuertes. La primera que me consiguió un trabajo de actuación fue una mujer, Penny Marshall. No estaría en esta profesión, ni habría llegado donde he llegado, sin ella.

La primera mujer que realmente me conmovió y me condujo hasta mi fe fue Emily Alves. Mi madre también. La tenacidad y las agallas que mostró al criar a nueve hijos con todas las luchas y desafíos que eso implica… De hecho, he podido conocer a muchas mujeres excelentes y me siento bendecido por ello.

– Stu hizo todo lo posible para cortejar a su novia, bautizándose. ¿Tuviste que ir a extremos drásticos para cortejar a tu esposa?

Voy a contarte un secreto. Sé que cuando oré para que Dios me diera una buena mujer, no la trajo a mi vida de inmediato. Esperó hasta que yo estuviera preparado para conocerla, o hasta que realmente pudiera merecerla y saber cómo apreciarla.

Pero sí, me esforcé mucho… Nos conocimos en Nueva York a través de amigos en común mientras estábamos fuera, y al día siguiente teníamos una rueda de prensa, similar a la que estamos haciendo ahora, para una película de un género muy diferente.

Quería volver a verla de inmediato, así que le pedí que viniera conmigo al día siguiente. Dije que tenía una hora, y ella dijo «¿para hacer qué?» y yo dije: «Bueno, ¿por qué no vamos a la iglesia?» Así que la invité a la Catedral de San Patricio. ¡Creo que le causé una buena primera impresión!

Di un paso adelante y dos pasos atrás después de eso, pero así fue como comenzó nuestra relación. Fue de una buena manera.

Karen Ballard | Sony Pictures

– ¿Por qué crees que eres uno de los raros actores católicos que ha encontrado un gran éxito en Hollywood?

No lo sé. Atribuyo gran parte de mi éxito personal y profesional a mi fe. Pero no sé cómo definirlo en Hollywood. No impongo mi fe a los demás, pero tampoco la escondo. Vivo y convivo con personas de todos los ámbitos de la vida. Y creo, sabes, que se me juzga por lo que aporto a cada papel que interpreto y cada película que produzco o dirijo.

………

Al final de la entrevista, le mencioné al Sr. Wahlberg que entrevistarlo fue lo único que he hecho que realmente haya impresionado a mis hijos. Después de reírse a carcajadas, me aseguró: «aprenderán a apreciar todas las pequeñas cosas que hagas más adelante».

Es esta misma noción de gratitud la que parece dictar gran parte de la vida del actor, llevándolo a interpretar a un hombre que mostró una profunda gratitud espiritual en un momento en que estaba disminuyendo físicamente y enfrentando la muerte.