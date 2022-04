Un joven piloto ucraniano murió salvando a otros. Su esposa: «Te amo por siempre»

Esta dramática historia ocurrió el 23 de marzo. Las tropas rusas atacaron un avión ucraniano pilotado por un joven de 26 años de Lutsk en el Óblast de Volyn, Dmytro Chumachenko.

«Fuiste el padrino»

El soldado no permitió que el aparato se estrellara en un área poblada. No permitió que personas inocentes murieran. Dirigió el avión para que se estrellara junto al bosque. De esta forma, salvó la vida de los habitantes del pueblo al que los rusos disparaban. Esta lucha aérea desigual tuvo lugar cerca de la aldea de Tryhirya, en la región de Zhytomyr.

Su esposa, Khrystyna Chumachenko, en una conmovedora publicación de despedida en las redes sociales, lo llamó héroe. «¡Fuiste el padrino! ¡Podrías ser el mejor padre de todos! Te amo y te amaré por siempre”.

Mencionó también la actitud heroica de su esposo, quien poco antes de su muerte, en una de sus conversaciones vespertinas, que les gustaba mucho tener, llegó a decir que su tarea como soldado era salvar a las personas, y si es posible, también el avión. Después, pensaría en sí mismo.

Los héroes no mueren

“Salvó cientos de vidas. Coraje, heroísmo, valentía. Mientras estas personas defiendan nuestro cielo, no tenemos nada que temer. Están listos para dar su vida al borde de la muerte, para que cada uno de nosotros pueda despertarse temprano en la mañana no con los sonidos de la guerra, sino con el canto de los pájaros”, escribió Chumachenko.

La mujer -modelo- enfatizó lo orgullosa que estaba de la actitud de su esposo. “Me enorgullece que el 15 de diciembre de 2018 la vida me uniera a ti. Estoy orgullosa de ser tu esposa. Me enorgullece que no lo dudaras y realizaras un acto que todos conocen y conocerán. ¡Los héroes no mueren!»

Y hace más de dos años, cuando aún estaban a las puertas de la convivencia, ella escribió: «Detrás de él, como detrás de un muro de piedra». Y ella se mantuvo fiel a él hasta el final…