Este anciano bailando es a quien necesitamos ver ahora mismo

No hay nada mejor que un movimiento para hacer que todo se vuelva un poco más brillante a nuestro alrededor

Después del frenesí mediático y amargo que siguió a la bofetada de Will Smith, se agradece un video publicado en las redes sociales que eleva el espíritu.

Un video corto completamente alegre captura es el que captura Roland Parijs bailando al ritmo del músico callejero Borja Catanesi en La Haya, Países Bajos .

“Al caminar por el centro, con ganas de algo de música, escuché ‘Riders on the Storm’. Caminé hacia el sonido y allí estaba un fantástico guitarrista tocando y bailando. Rápidamente bajé la bolsa y comencé a bailar con él. Al final le dije que me alegró el día. Sonrió y dijo que hizo un video de mí bailando y me dio su tarjeta. Fue Borya Catanesi, ¡qué artista tan maravilloso!”. Parijs compartió esto en su publicación de YouTube.

Fue encantador ver a un caballero tan elegante, ataviado con sus zapatos brillantes, bastón y sombrero, comenzar a bailar con la música de Catanesi. Pero lo que fue tan sorprendente fue ver la flexibilidad y el ritmo de Parijs. Eran tan impresionantes que superan a los de la mayoría de personas que tienen una cuarta parte de su edad.

Así que tómese un minuto o dos para ver a alguien disfrutando espontáneamente de la vida, ¡y luego póngase sus zapatos de baile! (O tal vez simplemente toque una melodía favorita y cante con todo su corazón y abrace todo lo que es maravilloso en la vida).