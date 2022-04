Un día en la vida de un monje trapense, según el nuevo abad de Dueñas

Es la orden más silenciosa y discreta del mundo, pero podemos descubrir algo de su vida gracias a esta entrevista a un abad recién elegido. Que nos cuenta, por ejemplo, que la guerra de Ucrania también les afecta mucho

El P. Juan José, es monje cisterciense de la estricta observancia, también conocidos como Trapenses. Nació en 1966 en Burriana (Castellón). Ingresó en el monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia) en 1987.

Fue ordenado sacerdote en 2001 y es licenciado en derecho canónico por la Universidad de Navarra. Fue Prior claustral de su monasterio desde 2003 a 2012. Desde 2018 residía en Roma, en la Curia General de la Orden.

Aleteia ha tenido la oportunidad de hacerle su primera entrevista como abad

¿Cuánto tiempo lleva como padre Abad?

Muy poco. El 18 de enero tuvimos la elección para elegir un nuevo abad en este monasterio de San Isidro de Dueñas www.abadiasanisidro.es en Palencia. Yo estaba en Roma como Consejero del Abad General en la Curia General de Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, conocidos también como Trapenses.

Como un miembro más del capítulo conventual de mi monasterio de profesión fui convocado y vine a participar en la votación y ocurrió que resulté elegido. Dejé el cargo que tenía en Roma y ya me quedé aquí en el monasterio como abad. El 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, recibí la bendición abacial. Por tanto, soy un abad que se está iniciando en su servicio en la comunidad. Me queda mucho por aprender… pero cuento con la ayuda de Dios y de mis hermanos.

– ¿Cómo se vota la elección de un abad?

Tienen derecho a voto todos, los monjes profesos solemnes del monasterio que tienen la estabilidad aquí, es decir que son miembros del capítulo conventual. Se considera elegido aquel que alcanza la mayoría absoluta de los votos. La elección es confirmada por el Abad General de la Orden.

– ¿Cómo es un día normal para ustedes en el monasterio?

En el monasterio la jornada está toda ella ordenada a la búsqueda de Dios. Somos una Orden de vida íntegramente contemplativa, esto significa que no tenemos un apostolado activo externo, como lo tienen los religiosos de vida apostólica. Normalmente toda nuestra vida se desarrolla en el ámbito de la clausura, en el silencio y la soledad y en una comunidad fraterna monástica.

Los tres pilares fundamentales en los que se apoya nuestra vida y en lo que empleamos la mayor parte de nuestra jornada son lo siguientes: El primero, la celebración de la liturgia en el coro cantada y la oración personal.

El segundo pilar de nuestra vida, relacionado estrechamente con el anterior, es la lectio divina. Un monje dedica personalmente de dos a tres horas diarias a la lectio divina personal, lectura meditada y orada de la Palabra de Dios, de los Santos Padres y otras lecturas consistentes de carácter espiritual.

Juan José, el nuevo abad de Dueñas Fundacion DeClausura

El trabajo, principalmente manual, al que dedicamos unas cinco horas al día, es el tercer pilar. Un trabajo sencillo y humilde que se pueda realizar en un ambiente de silencio y oración y sirva para nuestro sustento.

En este monasterio, nos levantamos a las 4:00 h de la madrugada y nos retiramos al descanso nocturno a las 21:00 h de la noche. La gente se preguntará, ¿por qué se levantan tan pronto? El motivo es la celebración de las vigilias, el primer oficio litúrgico en el coro que debe tener carácter nocturno.

En cierto sentido es similar al oficio de lectura del oficio romano, pero más largo, con más salmos y también con las lecturas. Después tenemos un tiempo largo de lectio divina y oración personal.

A las 6:30 h son las laudes y terminadas las laudes celebramos la Eucaristía. Después el desayuno. Durante el día y hasta vísperas el tiempo se reparte entre el trabajo manual, la lectio divina y las horas menores: tercia a las 8:30, sexta antes de la comida y nona a las 15:00 de la tarde.

La celebración de las vísperas es una oración cantada preciosa al caer la tarde. Sigue la cena y una reunión breve en la sala capitular. Posteriormente cantamos el oficio de completas y la Salve Regina solemne cisterciense, con lo que termina nuestra jornada.

Como puede comprobar, es una jornada intensa, en la que toda está bastante regulada, pero a la vez, es una jornada contemplativa, llena de armonía y belleza. Llegar a vivir así requiere de cierta ascesis y generosidad en la entrega por parte del monje.

– La vida contemplativa a los laicos nos resulta muy dura, precisamente por lo que nos ha hablado de los horarios, el silencio… Hay personas que se preguntan, ¿Para qué sirven las ordenes contemplativas?

Cuando el Concilio Vaticano II se refirió a la vida monástica, dijo que esta vida, que está en el corazón de la vida de la Iglesia, tiene una fecundidad apostólica misteriosa pero eficaz.

En realidad, el monje, la monja, tenemos que vivir la gracia bautismal como cualquier otro cristiano. Lo que ocurre es que a los elementos esenciales que todo cristiano debe vivir, el monje o la monja dedica entera su vida con una especial consagración a Dios través de los votos y el modo de vida monástico.

Todo cristiano debe rezar, pero el monje se dedica a la oración en una vida donde todo esta ordenado a la contemplación.

Todo lo cristiano debe leer la Palabra de Dios y meditar la Palabra, sin embargo el monje, la monja, se dedica a ello de modo especial, dejando atrás otras ocupaciones o aficiones legítimas, su vida cotidiana está organizada de tal modo que favorezca esta dedicación. Y así ocurre también con la oración litúrgica.

El monje y la monja, si viven bien su vida monástica, son un faro de luz en medio del mundo, señalando proféticamente a las realidades eternas. Con el testimonio de nuestra vida entregada enteramente a Dios, nuestra misión en la Iglesia es rogar y ayudar a la Iglesia peregrina, que en aún en medio de la vida ordinaria, se encamina a la patria celeste, al cielo.

– ¿El monasterio de San Isidro de Dueñas, se puede visitar, tienen hospedería , venden productos?

Sí. En la hospedería monástica se pueden alojar, tanto hombres como mujeres. Pueden venir por unos días a vivir en un clima de oración y de silencio en un régimen abierto y participar de los oficios litúrgicos en la Iglesia con la comunidad monástica, en la medida que lo deseen.

El monasterio también se puede visitar en alguna de sus dependencias, pocas, y vendemos productos: tenemos una granja, y fabricamos queso, yogur, leche fresca pasterizada y UHT, etc. También tenemos una librería y tienda de artículos religiosos.

– ¿En estos años, han tenido aumento de vocaciones, como es el caso de algunas ordenes femeninas contemplativas?

Nuestra comunidad, gracias a Dios, siempre ha tenido vocaciones, pero en estos últimos años hemos visto disminuir el número de candidatos que desean ingresa. La vida monástica, tanto masculina como femenina, ha sufrido poco más o menos la misma carencia de vocaciones que la vida apostólica, quizá no tanto.

Pienso que en el ámbito femenino son muchos los monasterios en España y es evidente que hoy no hay vocaciones para que todos los monasterios se puedan mantener abiertos. Aunque siempre hay excepciones, monasterios que tienen más afluencia vocacional.

En España se ha estado cerrando un monasterio al mes, el motivo: que las monjas se van haciendo mayores y las entradas no están en proporción con los fallecimientos. En España el número de monasterios masculinos es mucho menor que el de monasterios femeninos.

No obstante, es verdad que hay monasterios que tienen más novicios o novicias para su monasterio que otros institutos de vida religiosa activa para toda España,. Por ejemplo, hay institutos de vida religiosa que no tienen ni un solo candidato para toda una provincia religiosa. Es poco frecuente que haya monasterios que tenga más de 2 novicios o profesos temporales, pero sí es verdad que sigue habiendo vocaciones para la vida monástica, aunque no tanto como quisiéramos.

Tenemos que rezar más para que Dios conceda vocaciones a la vida religiosa y consagrada. Pero no solamente esto, también tenemos que aprender a formar mejor a los que llegan y a discernir mejor.

– ¿Como ganaderos que son, cómo les está afectando la guerra en Ucrania?

Me hace sonreír cuando dice que somos ganaderos. Pero es verdad. Tenemos como medio de vida una vaquería y como a cualquier ganadero de Castilla y León y de España, nosotros sufrimos las mismas dificultades que sufren los demás.

Como fabricamos nuestros productos lácteos a pequeña escala y tenemos nuestro propio distribuidor logramos alguna ventaja para poder suministrar a las tiendas de Palencia, Valladolid o a los centros a los que servimos. Pero los márgenes de beneficio son muy escasos y también preocupantes para nosotros.

No obstante, la principal preocupación por Ucrania que tenemos los monjes en nuestra comunidad, y seguro que las otras también, es la paz. Pedir a Dios nuestro Señor la paz. Para que mueva los corazones hacia el bien, se abandone el uso de las armas y se entre en una dinámica de solidaridad, de aceptación mutua y de comprensión. Esto es muy importante.

Precisamente el día de mi bendición abacial, el 25 de marzo, era el día que dedicó el Santo Padre para pedir, con esa oración tan larga y preciosa, por la paz en Ucrania y consagrar a la Virgen María Ucrania y Rusia, nosotros hemos rezado con mucho fervor esta oración al final de la celebración de mi bendición como abad.

Me acuerdo ahora, que San Juan XXIII, decía que la paz es el bien supremo. Efectivamente, no hay bien más grande que el de la paz. La paz entre las naciones, la paz entre las sociedades, las comunidades, las familias, en los corazones. La paz es el bien supremo, cuando una persona no desea la paz es porque su corazón está enfermo, tiene una enfermedad espiritual. Tenemos que pedir al Señor que sane los corazones y que inspire buenos deseos de paz.

Ahora, en este monasterio los miércoles por la tarde antes de vísperas, hacemos una hora de exposición del Santísimo para pedir por la paz en Ucrania y añadimos ese tiempo de oración a nuestras oraciones habituales Son tantos los refugiados, tantas personas que están sufriendo. Pensábamos que algo así no podía suceder en este tiempo y, sin embargo, ha ocurrido.

– ¿Cómo lo viven en el monasterio la Semana Santa?

Nosotros como monjes, vivimos intensamente todos los tiempos del año litúrgico, va con nuestro modo de vivir y de ser, con nuestra identidad monástica. La Cuaresma siempre se vive muy intensamente en todo monasterio, como tiempo especial de conversión, de ayuno, devuelta al Señor. Vivir con mayor fidelidad, como nos dice San Benito, la vida que tendríamos que vivir todo el año.

La Cuaresma, está enfocada a hacia el misterio Pascual. Por tanto, la Semana Santa desde el Domingo de Ramos, pórtico de entrada de la Semana Santa, la celebramos y vivimos lo mejor que podemos en nuestras celebraciones litúrgicas, en los tiempos de oración personal y de lectio divina.

En cuanto al matiz especial que este año tiene la Semana Santa, seguramente en todas las celebraciones se tendrán peticiones especiales por la paz en Ucrania e incluso es muy probable que el Viernes Santo, en una oración muy solemne universal que contiene la liturgia del día, el Ordinario del lugar puede añadirá una petición especial. En todas las celebraciones y también en las comunidades monásticas, tendremos invocaciones especiales.

Nuestro corazón está con el pueblo de Ucrania. Pedimos para que llegue a ellos la ayuda que necesitan y que es de justicia que reciban.

– ¿Hace unos días salió una noticia, que algunos monasterios y conventos podrían recibir refugiados en el caso de los monasterios de contemplativos es posible?

No estoy en condición de decir si es viable o no, dependerá de las estructuras que tenga cada monasterio. Hay monasterios muy grandes que tienen unas estructuras de acogida amplias, incluso fuera del ámbito estrictamente conventual, que podrían colaborar. Particularmente creo que es una actividad, para la que estarán más preparados y tendrán los edificios más dispuestos los institutos de vida apostólica, que ya reciben grupos grandes y tienen estructuras. Sin descartar que haya monasterios que puedan colaborar en la medida de sus posibilidades.