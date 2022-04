«El Papa nos ha animado a acompañar a las víctimas de abusos» en España

El Pontífice recibió a la cúpula de la Conferencia Episcopal de España (CEE) en medio de los escándalos de los abusos sexuales por parte de miembros del clero en diversas décadas.

El papa Francisco recibió en audiencia privada en el Palacio Apostólico a la Cúpula de la CEE, este jueves 7 de abril de 2022: el presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella; al vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, y al secretario de la CEE y Obispo Auxiliar de Valladolid, monseñor Luis Argüello.

La visita se da en el marco de la creación de una comisión independiente en la que el bufete de abogados, Cremades & Calvo Sotelo, investiga, desde mitad de febrero, los casos de abusos de poder, conciencia y sexuales que se remontarían a los últimos 60 años.

“También hemos hablado de los abusos sobre cómo los estamos tratando, y pues, nos ha animado a seguir adelante, acompañando a las víctimas, que son el centro de todo”, añadió el cardenal Omella al informar al Papa sobre la comisión independiente que deberá dar un resultado después de 10 meses. “Colaborar en todo, que es lo que queremos hacer, y sobre todo prevenir para que estas cosas no vuelvan a suceder”, añadió.

Sin embargo, Omella dijo que la iniciativa de Cremades “no busca seguir el modelo alemán”, «puede servir para otros países, es original…queremos ayudarles para que lo hagan bien”.

La comisión de abusos sexuales, sin embargo, está encontrando obstáculos respecto a las fuentes: Las víctimas manifiestan desconfianza.

Al respecto, el cardenal Carlos Osoro dijo a Aleteia que su mensaje para las víctimas es el que se ha dado a través de la diócesis de Madrid:“Es evidente que llevamos mucho tiempo trabajando y mucho tiempo escuchando y seguiremos haciéndolo”.

El bufete en estas seis semanas, solo ha recibido 50 denuncias,de las cuales 15 ya se conocían. (06.04.2022). Labor que se suma a las oficinas que la iglesia ya había abierto en todas las diócesis.

Defensor del pueblo y abusos

“Nosotros siempre hemos hablado de una colaboración con todo el mundo”, afirmó Omella sin dar más detalles sobre la investigación emprendida por los parlamentarios españoles que encargaron al defensor del pueblo la investigación oficial de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica.

A la pregunta sí la Iglesia formará parte de la investigación que lleva adelante el defensor del pueblo, el cardenal Omella aseguró: “Estamos pendientes de que se constituya, saber los objetivos y cuál es la metodología”. Y en un próximo encuentro de la CEE se decidiría el tema. “Por ahora no tenemos más datos. Pero, lo que queremos siempre es acompañar, escuchar y atender a las víctimas”.

En este encuentro, los obispos han presentado al pontífice la labor realizada desde 2018 en la cuestión de la protección de los menores y la prevención de los abusos. Además, de dar cuentas de la acción pastoral del quinquenio y del proceso de la sinodalidad en España.

Migrantes y refugiados de Ucrania

El Papa también habló con la cúpula de la CEE sobre la migración forzosa y los desplazados de la guerra en Ucrania. “Hemos conversado de la posibilidad de que algunos migrantes pudieran repoblar pueblos envejecidos”. La CEE está haciendo lo necesario y está alineado con el sentir del Papa de acoger, integrar y promover a los migrantes y refugiados, destacaron las cabezas de la CEE.

Un viaje a España

Los altos prelados indicaron que el Papa está “pensándolo”, cuando se habló de un posible viaje apostólico. El presidente de la CEE afirmó que «el Papa reflexiona mucho, como buen jesuita, le dejamos pensar, a ver si decide pronto y nos saca de sea duda”.

La primera posibilidad es que el Papa visite “Santiago”, que “le espera con los brazos abiertos, y Cataluña también, por el año” de celebración de los 500 años de la conversión de San Ignacio. “Le hacemos la oferta, y el Papa sigue reflexionando”.

Ucrania y Libano

El cardenal Omella también contó que el Papa tiene en su “corazón” lo que está pasando en “la guerra de Ucrania” y, también reflexiona sobre una posible visita papal a Kiev y Líbano, lugares donde desea “poder ir porque son una periferia y para acompañar su dolor”.

La rodilla del Papa

El cardenal dijo que le preguntó al Papa sobre su rodilla, dado que el Pontífice latinoamericano sufre de una gonalgia, es decir un dolor en la rodilla derecha. El Papa dijo, según refirió el cardenal Omella, “solo el primer paso, después del primer paso, todo se lleva. Así que creo que está dispuesto a ir donde haga falta”.

Los prelados se enteraron por la prensa de la paternidad de Xavier Novell y su pareja, quien era obispo Solsona: «¿Ayer fue padre? No me he enterado. Que sea un buen padre y que acompañe bien a sus hijos y los eduque bien”, dijo el cardenal Omella.

En agosto de 2021, el papa Francisco había aceptado la renuncia del obispo Novell i Gomà, “por razones estrictamente personales”.