La banda Bon Jovi saluda a los ucranianos que se protegen al ritmo de su música

Los ciudadanos de Odesa no pierden el ánimo mientras cavan trincheras ante la amenaza de las tropas rusas





Gracias un tuit del grupo Bon Jovi se ha hecho incluso más visible el difícil día a día de los ucranianos desde que Rusia invadiera su país. Los ciudadanos de la ciudad costera de Odesa esperan la definitiva ofensiva rusa, pero no lo hacen cruzados de brazos.

Todos ellos se han puesto manos a la obra para proteger la ciudad, llamada “la perla del Mar Negro” por su rica historia, cultura y comercio. Odesa se ha tornado una plaza fundamental de la devastadora campaña de Vladimir Putin debido a su posición estratégica. Por eso, los ucranianos de zonas como esta, aún no atacada, o al menos, no tan atrozmente, viendo cómo los rusos están arrasando con otros lugares de su país, se preparan para protegerse.

Odesa, ciudad costera, teme que las tropas rusas ataquen por mar. Por eso, sus habitantes están construyendo trincheras en las playas para dificultar todo lo posible la llegada por mar de los invasores. También recogen tierra de esas mismas playas para llenar sacos con los que preparar trincheras por la ciudad para protegerse.

Para que el ánimo no decaiga, amenizan los trabajos con música. Un vídeo que recoge uno de estos momentos se ha hecho viral. Los ucranianos de Odesa construyen sus sistemas de protección a ritmo de la famosa canción ‘It’s my life’ del archiconocido grupo Bon Jovi mientras uno de ellos acompaña la música tocando la batería.

Esta escena de lo que ahora se ha convertido en la vida cotidiana de los ucranianos no ha pasado desapercibida para los propios miembros de la banda.

Por eso, en sus redes sociales han compartido el vídeo del momento de los trabajos con un cariñoso mensaje citando la letra de su famosa canción: “This is for the ones who stood their ground”, es decir, “esto es para los que se mantuvieron firmes”. Toda una arenga para que los ucranianos no se rindan.

Además, el post incluye una bandera de Ucrania y el que se ha convertido ya en el grito unánime del pueblo ucraniano y de todos los que lo apoyan: ¡Slava Ukraini!

Los miembros de la banda de New Jersey han querido así mandar sus mejores deseos al pueblo ucraniano que prepara su defensa al ritmo de una canción, ‘It’s my life’, cuya letra es todo un canto a vivir la vida en libertad y a aprovechar el momento, porque no viviremos para siempre. Algo que los ucranianos han aprendido a marchas forzadas desde que la invasión rusa haya trastocado para siempre su existencia