La adorable forma en que Channing Tatum está unido a su hija

Puede que seas o no un gran admirador de la estrella de Hollywood Channing Tatum, conocido por sus películas de acción como White House Down, en la que él solo salva la vida del presidente, y la más dudosa Magic Mike. Pero una cosa es segura: Tatum es un padre soltero con la misión de criar a su hija lo mejor que pueda.

Tatum se convirtió en papá de una niña llamada Everly en 2013. Cuando su matrimonio con Jenna Dewan terminó tristemente en 2018, el actor estaba preocupado por su papel como padre y dudaba de si estaría preparado para esa tarea, como compartió con Parents:

“Cuando me convertí en padre soltero, tenía mucho miedo de conectarme con Everly en todas las formas que una niña pequeña pudiera desear. No usaba esmalte de uñas ni sabía trenzar el cabello… Salté con los dos pies a este mundo mágico. Y fui recompensado con un tipo de amor que no creo que hubiera podido tener de otra manera ”.

Qué hace por las noches

Sin embargo, tal vez sin darse cuenta, Everly también se ha unido a su padre en su mundo lleno de acción. Según USA Today, Tatum tiene una forma inusual de compartir los intereses artesanales de su hija:

“Hacemos una cosa llamada Ninja nocturno en la que después de la hora de acostarme, de vez en cuando me voy a su habitación, la ‘saco’ de la casa, bajo al granero y hago arte durante exactamente 37 minutos. Y luego volvemos a subir, nos metemos a escondidas en su habitación y nos vamos a dormir”.

No está claro por qué el ejercicio es precisamente de 37 minutos, pero lo cierto es que Everly debe estar encantada de compartir ese momento especial con su padre cuando debería estar en la cama.

Y Tatum también se inspira en estos momentos especiales con su hija. El actor, de 41 años, se dedicó a la escritura. Escribió The One and Only Sparkella, una serie de libros para niños inspirados en su relación con Everly.

Siempre es triste cuando una pareja casada se separa. Pero es maravilloso ver cómo un padre devoto se esfuerza al máximo para asegurarse de que su hijo o hija siga prosperando.