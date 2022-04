El Papa en Malta: Derechos de los migrantes «violados con la complicidad de las autoridades»

El Papa tuvo un encuentro con 200 personas acogidas en el Centro para Migrantes "Laboratorio de la Paz Juan XXIII” en Malta





El papa Francisco compartió hoy su sueño por los derechos de los migrantes en su encuentro con 200 migrantes presentes en el centro «Laboratorio de la Paz Juan XXIII» de Hal Far, momento cargado de significación del último día del 36º Viaje apostólico a Malta.

“Los que tienen que dejar el propio país parten con un sueño en el corazón: el sueño de la libertad y de la democracia. Este sueño choca con una realidad dura, a menudo peligrosa, en ocasiones terrible, deshumana”. Papa Francisco, 3 de abril de 2022.

Testimonios

Tras el canto de apertura y el saludo del padre Dionisio Mintoff, fundador del Centro hace 51 años, dos invitados del Centro dieron su testimonio.

El Papa escuchó la historia de Sirmian, joven migrante que le contó cómo enfrentó un duro viaje desde África hasta Malta entre caminatas interminables en el desierto, un naufragio y la violencia sufrida por los traficantes en Libia.

Dolido, el Papa se refirió a él diciendo:

“Tú has dado voz a la súplica sofocada de millones de migrantes cuyos derechos fundamentales son violados, a veces lamentablemente con la complicidad de las autoridades competentes”.

El Sucesor de Pedro reiteró con voz firme su indignación por la violación de los derechos de los migrantes: “Así lo quiero decir: con la complicidad de las autoridades competentes”.

«Ustedes no son números sino personas»

“Y has llamado la atención sobre el punto clave: la dignidad de la persona. Lo repito con tus propias palabras: ustedes no son números, sino personas de carne y hueso, rostros, sueños a veces rotos”.

A su llegada al centro, el Papa ha saludado a las personas acogidas en este «laboratorio de paz» fundado en 1971 por un franciscano. El centro pretende acoger a los solicitantes de asilo promoviendo la solidaridad, los valores de compartir y la justicia y ofreciendo asistencia médica.

Francisco indicó: “Desde aquí se puede y se debe volver a empezar: desde las personas y desde su dignidad. No nos dejemos engañar por quien dice: ‘No hay nada que hacer’, ‘son problemas más grandes que nosotros’, ‘yo me dedico a mis asuntos y los otros que se arreglen’. No. No caigamos en esta trampa”.

“Respondamos al desafío de los migrantes y de los refugiados con el estilo de la humanidad, encendamos hogueras de fraternidad, en torno a las cuales las personas puedan calentarse, recuperarse y reavivar la esperanza.

Reforcemos el tejido de la amistad social y la cultura del encuentro, partiendo de lugares como este, que ciertamente no serán perfectos, pero son “laboratorios de paz”, añadió.

Una vela a la Virgen

El Papa al final ha realizado un gesto mariano junto a los migrantes: encendió “una vela ante la imagen de la Virgen”.

“Es un gesto sencillo, pero con un gran significado. En la tradición cristiana, esa pequeña llama es símbolo de la fe en Dios. Y es también símbolo de la esperanza, una esperanza que María, nuestra Madre, sostiene en los momentos más difíciles.

Es la esperanza que he visto hoy en vuestros ojos, que ha dado sentido a vuestro viaje y los hace seguir adelante. Que la Virgen los ayude a no perder nunca esta esperanza. A Ella le confío a cada uno de ustedes y a sus familias, y los llevo conmigo en mi oración. Y también ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. ¡Gracias!”, concluyó.

Al final, tras el encendido de las velas ante la imagen de la Virgen junto a una familia de emigrantes y el rezo de la Oración Universal, el Papa se trasladó en coche al Aeropuerto Internacional de Malta para la ceremonia de despedida de Malta.