Arqueólogos acaban de encontrar la inscripción más antigua del nombre hebreo de Dios

El descubrimiento sugiere que los antiguos israelitas estaban más alfabetizados de lo que se suponía anteriormente

Un descubrimiento arqueológico increíblemente raro podría cambiar todo lo que sabemos sobre la alfabetización de los antiguos israelitas. Una pequeña tablilla de plomo que fue grabada con un texto hebreo protoalfabético temprano ha sido desenterrada en el monte Ebal, fechada en el siglo XV a.C.

El hallazgo, que es un milenio anterior a los Rollos del Mar Muerto representa la mención más antigua conocida del nombre hebreo de Dios.

El nombre de Dios

The Times of Israel describe el artefacto como una tablilla de plomo de 2 cm x 2 cm, que ha sido doblada. Se llama «tableta de maldición», que es similar en algunos aspectos a un documento legal. La tablilla le recuerda a quien la lleva que será maldecido si no cumple con algún tipo de obligación. La inscripción dice:

“Maldito, maldito, maldito – maldito por el Dios YHW./ Morirás maldito./ Maldito ciertamente morirás./ Maldito por YHW – maldito, maldito, maldito.”

Ruth Schuster de Haaretz explica que las 40 letras inscritas en la tableta se iluminaron mediante el uso de escaneo y análisis de alta tecnología. La palabra “maldición” aparece 10 veces y el nombre hebreo de Dios, “YHW”, aparece dos veces. Este es ahora el ejemplo más antiguo conocido del tetragrámaton, que se ve escrito en artefactos posteriores como «YHWH».

Alfabeto israleí

En una entrevista con el Houston Chronicle, el arqueólogo principal, el Dr. Scott Stripling, argumentó que el descubrimiento echa por tierra las suposiciones de que la Biblia fue escrita mucho después de que ocurrieran los hechos. Señaló que el autor de la tablilla habría sido muy educado para su época.

“Uno ya no puede argumentar con seriedad que el texto bíblico no fue escrito hasta el período persa o el período helenístico como lo han hecho muchos críticos superiores, cuando aquí claramente tenemos la capacidad de escribir el texto completo en mucho, mucho tiempo. una fecha anterior”, dijo Stripling.

Este es un avance importante para nuestra comprensión de cómo los antiguos israelitas mantuvieron sus registros. Anteriormente se pensaba que todos los relatos bíblicos se transmitían a través de una vasta tradición oral y luego se transcribían para su preservación. Este descubrimiento abre la posibilidad de que los israelitas mantuvieran sus propios documentos desde finales de la Edad del Bronce.