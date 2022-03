Boom de bodas en Ucrania: «Buscan la gracia de Dios»

Son 10 mil en dos semanas de guerra, las parejas que han decidido casarse. Aquí están las historias más famosas





Bodas bajo bombas y misiles en Ucrania: el boom del “sí”. Un sacerdote misionero cuenta su experiencia con parejas que deciden casarse en el difícil momento de la guerra.

El padre Lucas Perozzi es misionero en Kiev, la capital de Ucrania, desde 2004. Desde los primeros días de la guerra, junto con otros tres sacerdotes, ha acogido a unas 30 personas en la parroquia de la Dormición de la Santísima Virgen María. Aunque puede salir del país si lo desea, ha decidido quedarse con las personas a las que ha venido a servir y a las que ama.

Padre Lucas Perozzi en una celebración en Kiev

Las noches en el búnker

“En esta época de guerra, la gente no podía quedarse en sus casas y pasaba la noche en búnkeres y estaciones de metro. Fue terrible porque estos lugares son fríos, sucios y el ambiente es muy oscuro. Estaban asustados, aterrados», explica el padre Lucas.

Su estancia en Ucrania está íntimamente ligada a Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACS), que apoya las actividades de la misión. De hecho, la comunidad local todavía necesita mucha ayuda, tanto en términos de necesidades básicas como de refugio y apoyo espiritual.

«No tienen ilusiones románticas»

Sin embargo, según el sacerdote, la guerra no puede apagar la luz de la esperanza. “¡Ayer tuvimos una boda y hoy celebramos otra! La gente también viene a confesarse. Es impresionante, porque los fieles vienen y nos piden que nos casemos, aunque saben que no podemos preparar nada especial. No tienen ilusiones románticas, quieren vivir estos días en gracia de Dios, como una familia. Incluso en medio de la guerra, podemos ver que Dios es amor, sigue amándonos a cada uno de nosotros sin límites».

Supongo que dieron la vuelta al mundo

Son 10.683 En menos de tres semanas se han celebrado muchas bodas en Ucrania, «apuradas» por la guerra. En proyección, más que en Italia que tiene muchos más habitantes, escribe Avvenire (17 de marzo). Algunas de estas bodas se han vuelto sociales y muy populares en todo el mundo.

El matrimonio de Jarina y Sviatoslav

Dos soldados de la Guardia Nacional de Ucrania se casaron en un ayuntamiento rodeado de barricadas de sacos terreros en el oblast de Rivne, en el noroeste del país, no lejos de la frontera con Polonia.

Una ceremonia que se suponía se realizaría en unos meses se ha vuelto viral, pero ante los dramáticos acontecimientos en Ucrania, en Kiev, Jarina Ariewa y Sviatoslav Gursin decidieron casarse de inmediato. Y en lugar de su luna de miel se fueron a la guerra. Como decía la niña, si van a morir quieren estar juntos (Aleteia, 28 de febrero).