Amanda Rosa Pérez: “El sufrimiento del aborto me llevó al encuentro con Dios”

Amada Rosa Pérez fue modelo y actriz que tuvo gran popularidad en Colombia. En medio del infierno que vivió, después de tres abortos, encontró a Dios. Hoy es esposa, mamá y una gran defensora de la vida y la familia

“No conozco a la primera mujer que haya abortado y no haya vivido ese infierno, pero conozco a muchas mamás que han tenido a sus hijos y son su mayor bendición y su felicidad”.

Lo dice una mujer que abortó tres veces siendo muy joven y vulnerable, en medio de presiones, angustia y soledad.Amanda Rosa Pérez está segura de que la profunda herida que quedó en su corazón la sienten todas las mujeres que abortan. Es por eso que desde hace varios años comparte su testimonio como mensaje de fe y esperanza.

“Nunca estuve a favor del aborto. Cometí aborto por miedo, porque estuve presionada por la pareja y creí en lo que me decían, que lo más importante eran mis sueños y mi éxito profesional”. El resultado fueron varios años de dolor y culpa que terminaron gracias a la misericordia de Dios.

Esta colombiana de 45 años está casada, tiene un hijo de cinco años y es aún más bella que cuando empezó su carrera como modelo, a los 18 años. Fue imagen de reconocidas marcas, actriz en varias telenovelas y tenía miles de admiradores. Ese mundo quedó atrás y hoy habla de manera clara y directa:

“Somos maduros para tener relaciones prematrimoniales pero inmaduros para asumir la responsabilidad de la maternidad. El embarazo es lo más natural que puede resultar de la unión del hombre y la mujer, pero cuando está fuera del contexto del matrimonio vienen el miedo y la ansiedad”.

Su llamado es a promover la cultura de la castidad, el respeto al propio cuerpo y la espera, porque el verdadero amor espera. También, agrega, que lo contrario a esta cultura de la pureza contribuye a maleducar al hombre a que use a la mujer como objeto sexual y la deseche.

Amanda Rosa Pérez y una foto divulgada en redes sociales con una remera de la Virgen y emblema de defensores de la vida @amadarosaperezperez

No son libres, son esclavas

Amada Rosa Pérez es una de las tantas voces que se escucha con más fuerza en Colombia desde que el aborto fue despenalizado hasta la semana 24 de gestación. Desde ese momento, el trabajo de los grupos y personas provida se ha intensificado. Del mismo modo las iniciativas de apoyo a las mujeres que están pensando en abortar o que lo han hecho.

Sobre la mal llamada “interrupción voluntaria del embarazo” como lo llaman los defensores del aborto, afirma que son palabras llenas de mentira y manipuladoras:

“No es algo tan sencillo como interrupción, ¿y si quiero retomar mi embarazo? ¿Quién me devuelve a mis hijos? Estamos viviendo una cultura de muerte que quiere quitar el valor a la maternidad y está dañando la mente y el corazón de las niñas y las mujeres que piensan que si acaban con la vida de sus hijos son libres. ¡Al contrario, eso las hace esclavas!”.

“Lo que debemos preguntarnos es quién está detrás de ellas. Detrás del aborto hay un gran negocio manejado por hombres que les hacen creer a la mujer que están luchando por sus derechos, cuando lo que hacen es un daño a su salud física, mental, emocional y espiritual”, asegura.

En sus charlas, mensajes en redes sociales y entrevistas, así como en su diálogo con Aleteia, insiste en que el aborto es injusto para la mujer en todo sentido. Entiend que es la mayor violencia contra ella y contra su propio hijo. Además de que están disminuyendo el género femenino, teniendo en cuenta investigaciones que indican que la mayoría de nacimientos al año son mujeres y ese porcentaje está cambiando por los abortos, desde los años 60.

Sobre los casos de aborto cuando son bebés concebidos en violaciones, Amada Rosa Pérez se pregunta por qué la pena de muerte debe ser para el inocente e indefenso bebé cuando el único culpable es el violador. Además, está convencida de que no se puede tapar una tragedia con otra mayor. Esto porque el aborto no es la solución, “es sumarle un infierno peor” y cita las estadísticas que muestran que en la mayoría de las violaciones no hay embarazo.

Amanda Rosa Pérez y un momento de serenidad con la Virgen de Guadalupe de fondo @amadarosaperezperez

Hay una salida, hay esperanza

Además de que no es fácil superar un aborto, este trae varias consecuencias para la mujer y para el hombre. “Porque no podemos dejar a los hombres por fuera de este mal que daña el corazón humano”, reflexiona.

La primera consecuencia es la negación de la pena. “Yo cuento mi testimonio por gracia de Dios, pero conozco a muchas mujeres que a pesar de estar en los caminos del Señor no pueden hablar de sus abortos porque resulta doloroso y vergonzoso”, dice.

También se siente una “culpa que carcome el alma” y genera ansiedad, depresión profunda, vacío emocional, pesadillas… “Quienes han abortado y se muestran tranquilas son solo apariencias, porque yo lo viví, yo salía en entrevistas sonriendo y por dentro mi corazón estaba destrozado”.

Cita, entre otras consecuencias, propensión a adicciones, esterilidad (algo de lo que muy poco se habla).También daños en órganos de la mujer, algunos de los cuales les causan la muerte.

Y agrega:

“Yo también tuve pensamientos suicidas, creía que no era digna de seguir viviendo porque había matado a mi hijo, y sufría por la fijación de recuerdos relacionados con el aborto. Tal vez una de las más comunes consecuencias es la pérdida de la ternura, nuestro corazón de mujer se vuelve más duro”.

Afortunadamente hay una salida y una esperanza. La sanación es posible y para eso está Dios y existen especialistas en sanación pos aborto, además de personas que como ella amplifican su testimonio de vida con humildad y amor.

“Yo simplemente soy un granito de arena. Dios permitió que fuera una figura pública para dar sus mensajes, yo solo le pido no soltarme de Él jamás y poder hacer su voluntad”, finalizó.