El jefe de la Policía de Ucrania se ofrece a los rusos a cambio de que dejen salir a los niños de Mariupol

Vyacheslav Abroskin ha hecho una propuesta inusual a los rusos que asediaban Mariupol. Está dispuesto a entregarse como prisionero de guerra a cambio de permitir la evacuación de los niños de la ciudad.

“Quedan muchos niños en la ciudad completamente devastada que, si no se salvan ahora, morirán en los próximos días. El tiempo se está acabando. Hago un llamamiento a los ocupantes rusos: denme la oportunidad de sacar a los niños de Mariupol. En lugar de ellos, me ofrezco a mí mismo. Sí, déjeme pasar a Mariupol para recoger a los niños y organizar su transporte. Necesito tres días en la ciudad. En el último puesto de control, al regresar con los niños, me entregaré. Mi vida me pertenece solo a mí y la ofrezco a cambio de la vida de los niños que aún permanecen en Mariupol”, escribió Abroskin en su perfil de Facebook.

La oferta de este uniformado, primer jefe adjunto de la Policía Nacional de Ucrania, cobra un significado especial, ya que sirvió en el frente durante cuatro años tras el estallido de la guerra en Donbass en 2014. Por ello, debe estar en la lista rusa de objetivos «a neutralizar». Según asegura, los servicios del agresor ya han intentado atentados contra su vida.

En el mensaje de su Facebook podía leerse hasta ayer:

«Añadido posteriormente: después de publicar mi mensaje, muchas personas me escriben. Ahora hay oficiales que están listos para salvar a los niños junto con un equipo y luego rendirse juntos. Incluso antes de que comenzara la guerra, prometí a los residentes de la ciudad que en caso de guerra, junto con Azov, defendería a Mariupol.»

«Soy un mando de policía que organizó directamente una protesta contra ti [Putin] en Donetschin de 2014 a 2018. Estoy incluido en tu lista de sanciones. Estoy entre los que buscas. Organizaste un intento de asesinato contra mí. Docenas de los tuyos fueron muertos y miles de sus ayudantes fueron detenidos en mi presencia. Soy exactamente ese general, tal vez, más próximo al famoso regimiento «Azov». Esta es mi iniciativa personal. Mi vida me pertenece solo a mí y la ofrezco a cambio de la vida de los niños que aún permanecen en Mariupol.»

Ayer por la tarde, el post de Abroskin dejó de estar visible en Facebook, que vetó su contenido.

Otros militares se suman

Después de que este jueves día 24 de marzo el primer jefe adjunto de la Policía Nacional Abroskin publicara su llamamiento, empezaron a llegarle mensajes de más militares dispuestos a comprometer su propia vida a cambio de salvar a los niños de Mariupol. La propuesta del general se hizo justo antes de que las autoridades de la ciudad informaran la lista de víctimas del atentado de la semana pasada, en que cerca de 300 civiles murieron en el bombardeo del Teatro.

***

Según los datos (significativamente incompletos, como se subraya) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 1.035 civiles han muerto en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa y otros 1.650 han resultado heridos. Este número incluye al menos 90 niños asesinados (hasta el 24 de marzo). Sin embargo, la parte ucraniana proporciona estimaciones más altas, según las cuales más de 3.000 habitantes habrían muerto solo en Mariupol y el número total de muertos más jóvenes no será inferior a 135 personas.

Mariupol, que ha estado sitiada durante casi un mes, no tiene acceso a agua, electricidad, gas, medicinas ni alimentos. Allí continúan los incendios y bombardeos de edificios residenciales, así como de corredores y convoyes humanitarios. Alrededor del 90% de los edificios de la ciudad iban a sufrir daños, el 30% de los cuales fueron completamente demolidos. La información sobre el número de civiles encarcelados en Mariupol oscila entre 100.000 e incluso 400.000 residentes. Hasta el momento, solo unas 30.000 personas han sido evacuadas. En los últimos días han comenzado a llegar a la ciudad reportes de muertes por hambre y deshidratación.

El 16 de marzo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró ilegal la agresión rusa contra Ucrania y exigió su fin inmediato. Los cargos de Rusia por cometer crímenes de guerra están pendientes ante la Corte Penal Internacional. Al 24 de marzo, se sospecha que el país ha cometido 2.427 casos de este tipo desde que comenzó la invasión. Hasta el momento, los representantes rusos no han comparecido en la audiencia de las partes ante el Tribunal.