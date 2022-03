El gesto de misericordia de Keylor Navas con 30 ucranianos

View this post on Instagram

Un gesto de misericordia

Las palabras y mensajes de Keylor suelen estar llenos de referencias a Dios y esperanza. Ahora también un nuevo gesto cargado de misericordia que lo convirtió en noticia. Sin duda, una acción repleta de simbolismo en medio de la “noche oscura” que vive parte de Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”. Los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?». Y el Rey les responderá: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo».