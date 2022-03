El Papa Francisco recibe de Tamara Falcó a la «Virgen de la Alegría»

En la audiencia general, la influencer católica vaciló por unos instantes porque el Papa le pidió algo que ella no entendía

El papa Francisco ha recibido como regalo una pequeña estatua de polvo de alabastro tallada con la figura de la Virgen de la Alegría donada por Tamara Falcó Preysler,influencer católica, estrella de televisión en España, que asistió en la audiencia general del miércoles 24 de marzo de 2022 en el aula Pablo VI.

Después de la catequesis, Falcó Preysler ha podido saludar al Papa durante el “besamano”. Ella es muy devota de esta especial advocación mariana que ha popularizado en sus redes sociales.

Sin embargo, el “besamano”, ya no equivale a lo que indica su nombre. Tamara Falcó lució emocionada y ha querido hacer un acto de reverencia, hincarse ante el 266 Sucesor de Pedro, que en cambio, no gusta de estas venias y del beso del anillo. ¿Cómo que al papa Francisco no le gusta que le besen la mano?

Falcó se arrodilló para saludar al Papa Francisco que le insistió con un gesto reiterativo de la mano, y cara muy seria, para que se levantara, momentos antes de iniciar a bendecirle.

Ella luego entendió lo que le pedía el Pontífice y así todo terminó con una sonrisa por parte del Papa, una caricia y la bendición a la pequeña estatua de la Virgen de la Alegría que estaba apoyada en el regazo de Falcó.

En las últimas audiencias, el Papa ha saludado a los fieles sentado a causa de una lesión en la rodilla y por ello ha pedido comprensión. Normalmente, prefiere estar de pie, moverse en los corredores del Aula Pablo VI para mantener un “contacto horizontal” y “cercano” con los fieles y los peregrinos.