Carta de un sacerdote a «Simona», la encapuchada del ataque en catedral de Colombia

Los ecos de lo sucedido el pasado domingo en la Catedral Primada de Bogotá persisten. Los sacerdotes y fieles tuvieron que vivir un difícil momento durante la misa cuando varios encapuchados ingresaron al templo con arengas contra el gobierno y la Iglesia, tal cual informó Aleteia.

Entre las repercusiones, por ejemplo, desde la Conferencia Episcopal Colombiana se publicó un artículo titulado “Libertad religiosa y de cultos en riesgo”, instancia en la que se reflexiona sobre varios hechos acontecidos en el mes de marzo.

Sin embargo, en los últimos días hubo también una expresión singular de parte del padre Víctor Ricardo Moreno Holguín, de la Arquidiócesis de Bogotá. Fue él quien de alguna manera también “recogió el guante” y decidió escribirle una carta abierta a “Simona”, identificada como una de las protagonistas de las manifestaciones.

Miren a estas bellezas!!!! Piden respeto y no respetan nada, ni a nadie. Esa mujer es reconocida por andar haciendo este tipo de actos. Eso sí no muestra la cara. Esta vez irrumpió con sus cómplices en la sagrada Catedral Primada de Bogotá, en plena misa. Qué indignación!!! pic.twitter.com/pKXqCqcJKx — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 21, 2022

“Siempre será bienvenida en los templos”

Con respecto a la incursión de “Simona” y su grupo en la catedral de Bogotá, el padre Moreno le dijo lo siguiente:

“Ante todo quiero recordarte que, a pesar de lo ocurrido, siempre serás bienvenida a nuestros templos, -también con tu séquito-. No hacemos discriminación ni promovemos lucha de clases. Me alegra la gente que va a los templos. Suelo esperarlos a la puerta: te daré un abrazo de bienvenida, y nuestro servicio de acogida te indicará dónde te puedes sentar (para eso son las bancas)”.

Con respecto a la modalidad utilizada por «Simona» junto a quienes la acompañaban el domingo, prosiguió:

“¿Sabes? Yo también en el templo levanto la voz contra las injusticias; pero lo que digo sale de mi corazón, con voz grave y profunda, y así, busco despertar el deseo de justicia en mis oyentes. En cambio, en los videos tu voz se oye chillona, repelente, sin solidez, y puedo ver que la gente del pueblo te da la espalda”.

“La voz que alzo contras las injusticias surge de mi espiritualidad; soy un hombre libre y no necesito que ningún manipulador me escriba un libreto; además, porque las frases cortas, cuando son inteligentes, no requieren de libreto”, prosiguió el sacerdote.

Una referencia a la masacre de Bojayá

En otro pasaje de la carta, el sacerdote hizo referencia a los morrales que llevaba «Simona» junto a quienes la acompañaban.

¿Qué cargabas en ellos? Seguro no eran alimentos para las familias pobres”, comentó.

“Como lo pudiste ver en la catedral, en todos los templos tenemos una canasta ante el altar en la que se pueden dejar y tomar alimentos para los más necesitados; ¿lo alcanzas a comprender? ¿o también te ordenaron llevar armas en tu morral para acompañar tu odio? Gente así mató ochenta personas en la Iglesia de Bojayá, más de la mitad niños. ¿Tú también participas en esa clase de crímenes de lesa humanidad? En todo caso, tampoco creo que llevaras libros para la educación que Colombia necesita”, añadió.

Un pedido final, dar la cara

“‘Simona’, tu nombre de origen hebreo significa ‘la que escucha la voz de Dios’. Te conviene escucharlo en este momento, a través de estas palabras: la próxima vez da la cara, como se hace cuando se tiene dignidad y se es valiente; búscate un escenario diferente para tus fechorías”, finalizó el sacerdote.

