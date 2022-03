“No tienes derecho de matar a un niño”, le decía su voz interior y rechazó abortar

Durante el cierre de la “Semana por la vida”, el 26 de marzo, temas como el aborto, la eutanasia y la “cultura del descarte”, estarán entre las peticiones que Venezuela elevará por el respeto a la vida y la paz mundial

Johana no sabía que la propuesta de su novio Félix, de “deshacerse del inesperado embarazo”, le iba a generar un fuerte cuestionamiento en su vida. Era febrero de 2020 y su futuro esposo había contactado a “personas expertas” para que le practicaran un aborto.

El bebé tenía apenas 2 meses de gestación. “Teníamos pensado formalizar nuestra relación y casarnos ese fin de año, pero quedé embarazada sin haberlo programado”, dice Johana, quien vive en un barrio pobre de Caracas. En Venezuela el aborto es ilegal.

Escuchar la voz interior

En la noche previa al aborto que había aceptado realizar, un sentimiento de culpa la invadió. “Estaba desesperada. Era como si Dios me dijera: no tienes derecho de matar a un niño, no debes abortar”, dice bajo la promesa de no mencionar sus verdaderos nombres.

Razonaba que el bebé tenía derecho de llegar al mundo como llegaron ella y el padre.

“En medio de la tribulación busqué la fuerza en el mismo Dios para que pusiera las mejores palabras en mi boca y decidí hablar con mi pareja. Le expliqué las razones para no abortar”.

Sobre todo, Johana le comentó que el niño no sería una carga para ellos, a pesar de la crisis que embarga al país. “Pero sucedió algo inesperado: Félix me entendió”, dijo la mujer.

“Era como si él esperaba que yo le hablara de lo bello que es traer un niño al mundo, y que éste reciba el cariño del padre y la madre. Ahora tenemos a David con más de un año de vida y formamos una familia. Muy pronto nos casaremos como habíamos planeado”, indicó.

“La vida es un regalo de Dios que bendice a la humanidad”

Historias como estas ocurren con frecuencia en Venezuela. El descarte de niños por nacer, se va haciendo parte del día a día, en medio de la crisis. A los prejuicios sociales se suma la falta de dinero y la crisis. Pero hay una voz que susurra en el oído de las parejas.

Son algunos movimientos vinculados a la ideología de género que reivindican el “derecho” a decidir sobre la vida de los bebés todavía no nacidos. Todavía son grupos minúsculos, pero se asociación a corrientes políticas opositores o allegadas al gobierno e intentan ganar espacios con propuestas como el aborto, que antes era impensable o mantenido en secreto.

Todavía, sin embargo, hay barreras legales por superar y la Carta Magna es la principal. “La Constitución de Venezuela establece defender la vida humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural”, aseguró monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, en el marco de una ponencia que hizo el 23 de marzo en la Semana por la vida.

Red Provida Caracas

El obispo de Guarenas alternó con el conferencista internacional Marco Antonio Gracia Triquiñaque en la jornada de “Ideología, sexo y vida” que organizan las Redes Pro Vida de Venezuela y Guarenas. Del 20 al 26 de marzo, en otras ciudades del país están realizando actividades que incluyen talleres, exposiciones, conferencias, caminatas y oraciones.

Unidos al papa Francisco por la vida

“La vida como lo sabemos, es un don, gratuito, un regalo de Dios, que bendice a la humanidad”, afianzó monseñor Tulio durante la ponencia. Destacó que en esta semana “nos unimos al Papa Francisco, que bendice y acompaña todos los eventos dedicados a recordar el valor de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural”.

Con esta actividad “nos sumamos a los que aman la vida, la respetan, la valoran, no la ven simplemente como un accesorio de utilidad, en función de la relación, en cuanto se es útil o no a la sociedad en que vivimos, nos movemos y existimos”.

Por eso propone convertir parroquias y comunidades como hospitales de fe, esperanza y caridad. Que sean lugares “donde se pueda atender con delicadeza, amabilidad, prudencia e inmensa caridad (…) a promover la vida y a valorarla con infinito amor y ternura”.

Red Provida Caracas

Agradeció a la Red Pro Vida Venezuela y Guarenas, la promoción de los programas a favor de la vida humana, “sobre todo favorecer y promoverla, además de la oración diaria”.

Bajo el lema: “Custodiar toda la vida”, la Conferencia Episcopal y el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, del 20 al 26 de marzo, realizan talleres y conferencias en todo el país.

Además, realizarán Caminatas y Viacrucis por la vida, el sábado 26 de marzo. En Caracas, el cardenal Baltazar Porras recibirá a los “caminantes provida” que saldrán desde el Obelisco de Altamira hasta la iglesia Don Bosco de Altamira. Allí oficiará una misa.

Venezuela unida al Papa en Consagración de Rusia y Ucrania

Por otra parte, monseñor Tulio Ramírez, quien preside el departamento de comunicaciones de la CEV, informó que “el viernes 25 de marzo, la Diócesis de Guarenas, desde la Iglesia de la Anunciación de María, en Caucagua, Barlovento” –junto a todas las arquidiócesis y diócesis de Venezuela- “nos uniremos al Santo Padre Francisco, para orar por la paz mundial, especialmente pediremos el cese de la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Destacó que, de igual manera, a través del canal de YouTube de la CEV, los venezolanos también estarán “conectados” con la transmisión oficial de la Santa Sede.

Durante la Consagración al Inmaculado Corazón de María, los fieles venezolanos pedirán “el cese de la guerra, la conversión de los pecadores y que reine la paz en el mundo entero”