El Papa desde niño aprendió a odiar la guerra: Las armas sean por la paz 

El papa Francisco rezó hoy por las víctimas y desplazados por el conflicto en Ucrania y sostuvo que «la compra y fabricación de armas no son nunca la solución”, sino que hay que «trabajar para la paz», en un nuevo llamamiento tras la audiencia general celebrada en la aula Pablo VI del Vaticano.

«Me gustaría dedicar un minuto a recordar a las víctimas de la guerra». Esta fue la invitación del Papa al final de la audiencia, antes de saludar a los fieles de lengua italiana.

«Las noticias de personas aisladas, de personas que huyen, de personas muertas, de personas heridas, de tantos soldados caídos de un lado y del otro son noticias de muerte», continuó Francisco.

«Pedimos al Señor de la vida que nos libre de esta muerte de la guerra”.

El Papa indicó que «con la guerra se pierde todo, todo. En una guerra no hay victoria, todo está derrotado”.

“Que el Señor envíe su Espíritu para que nos haga comprender que la guerra es una derrota de la humanidad, que necesitamos derrotar a todos haciendo la guerra, una necesidad que nos destruye, y nos libere de esta necesidad de autodestrucción».

«Rezamos para que los gobiernos comprendan que comprar armas y fabricarlas no es la solución al problema”, insistió.

En el ciclo de la Audiencia general dedicado a los ancianos, el papa Francisco dijo que odiaba la guerra porque su abuelo se lo enseñó. «Esto no se aprende en los libros».

La enseñanza del abuelo Mario, que el niño Bergoglio jamás olvidó

El Papa señaló esa capacidad de los ancianos de “ver realmente” y “simbólicamente” la realidad de la vida y más allá. Subrayó “esa capacidad” de » saber ver el significado más hondo y enraizado de las cosas”.

“La vitalidad de su mirada es un don valioso: le consiente transmitir la herencia de su larga experiencia de vida y de fe, con la lucidez necesaria”.

El abuelo sabio “ve la historia y transmite la historia”. Dijo al referirse a la figura de Moíses, el abuelo con experiencia que guía a su pueblo y a los más pequeños.

“Una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es un don valioso para la próxima generación”, observó.

“La escucha personal y directa del pasaje de la historia de fe vivida, con todos sus altibajos, es insustituible. Leerla en los libros, verla en las películas, consultarla en internet, aunque sea útil, nunca será lo mismo”.

A las nuevas generaciones les falta mucho hoy, y cada vez más, esta transmisión, ¡que es la auténtica tradición!

“Se piensa que los ancianos son materia del descarte”, lamentó el Papa la actitud de muchos hoy. “Esto es una brutalidad”.

“La narración directa, de persona a persona, tiene tonos y modos de comunicación que ningún otro medio puede sustituir. Un anciano que ha vivido mucho, y obtiene el don de un lúcido y apasionado testimonio de su historia, es una bendición insustituible.

¿Somos capaces de reconocer y de honrar este don de los viejos? ¿La transmisión de la fe – y del sentido de la vida – sigue hoy este camino?”, cuestionó el Papa.

“El odio y rabia contra la guerra. Yo la aprendí de mi abuelo que había hecho el Piave, en 1914. Él me transmitió esta rabia a la guerra porque me contó los sufrimientos de una guerra y esto no se aprende en los libros, se aprende así transmitiendo este conocimiento de los abuelos a los nietos.”.