Viernes de Cuaresma: platos que encuentras en cadenas de restaurantes

Imagina esto: ha sido una semana intensa, así que, para la noche del viernes, estás deseando salir a cenar fuera con la familia. Y entonces recuerdas: ¡Es Cuaresma! Hoy no puedes comer carne, así que, ¿qué puedes pedir en tu restaurante familiar favorito?

No te preocupes, nosotros te echamos una mano. Hemos investigado los menús de algunos de los restaurantes familiares más populares de Estados Unidos y tenemos una fantástica recomendación sin carne para cualquier lugar adonde vayas.

Panera Bread

No puedes equivocarte con el Grilled Cheese and Creamy Tomato Soup (sándwich de queso fundido y sopa cremosa de tomate) de Panera. Para una opción más ligera, echa un ojo al Mediterranean Bowl, un delicioso poké repleto de verduras.

Ruby Tuesday

Hemos seleccionado la Honey-Glazed Salmon Salad (ensalada de salmón glaseado con miel). El New Orleans Seafood Platter (surtido de marisco de Nueva Orleans) y el Coconut Shrimp Platter (surtido de gambas rebozadas con coco) también tienen una pinta deliciosa.

Denny’s

Esta cadena de desayunos sirve comida 24/7, ¡así que cenar un desayuno es un recurso estupendo! Nuestras preferencias de Denny’s son la Loaded Veggie Omelet (tortilla de verduras) o la Fit Fare Veggie Skillet (sartén de verduras salteadas).

Olive Garden

De las pastas, no tienen carne ni los Five Cheese Ziti Al Forno (ziti con cinco quesos al horno) ni las Giant Cheese Stuffed Shells (conchas gigantes rellenas de queso). También podría interesarte pedir la imponente ensalada de la casa de Olive Garden, la Famous Jumbo House Salad, que viene con colines ¡y alimenta a 6 personas!

Applebee’s

Consideramos que los Classic Blackened Shrimp Alfredo (tallarines con gambas) o las Hand-battered Fish and Chips (patatas fritas con pescado frito) con rebozado casero de Applebee’s tienen un aspecto especialmente apetecible.

Boston Market

No hay demasiadas opciones sin carne en el Boston Market, así que tu mejor alternativa es recurrir al Side Item Sampler, que te da la opción de escoger 3 de 10 guarniciones sin carne como plato principal.

Cracker Barrel

La hashbrown casserole (cazuela de patatas con queso gratinado) o la three-cheese squash casserole (cazuela de calabacín y tres quesos) son unas opciones sin carne deliciosas de Cracker Barrel. ¡Y no te olvides de los clásicos buttermilk biscuits (panecillos de suero de mantequilla)!

T.G.I. Friday’s

Friday’s parece el lugar perfecto para ir un viernes y entre las opciones sin carne se incluyen joyas como el Dragon-Glazed Salmon (salmón glaseado a la parrilla) o el Fried Shrimp Plate (plato de gambas fritas). También están en España.

Fuddruckers

Aquí no hay muchas opciones sin carne, así que tu mejor apuesta sería por la Veggie Burger (hamburguesa de verduras) o el Fish Sandwich (sándwich de pescado).

Red Robin

Pide una sabrosa pizza (las opciones sin carne son la de queso, Serious Cheese, y la de verduras, Very Vegy) en Red Robin o pide el clásico pescado de Cuaresma con el Arctic Cod Fish and Chips (patatas fritas y bacalao ártico frito).

Chili’s

En Chili’s tienes varias opciones bastante decentes, como el Chipotle Shrimp Fresh Mex Bowl (bol mexicano de gambas frescas con chipotle), el Ancho Salmon (salmón a la parrilla) o los Spicy Shrimp Tacos (tacos de gambas picantes).

Maggiano’s

Tienes suerte si vas a Maggiano’s porque tienen un montón de opciones sin carne. Puedes elegir un aperitivo como porción pequeña de Calamari Fritte (calamares fritos), Classic Tomato Bruschetta (brocheta de tomate) o Spinach and Artichoke Al Forno (espinacas y alcachofas al horno). También puedes pedir un entrante como los gnocchi en salsa de vodka, Mushroom Ravioli Al Forno, (ravioli de champiñones al horno), Eggplant Parmesan (berenjenas a la parmesana), Taylor Street Baked Ziti (ziti al horno) o los fettuccine con salsa Alfredo. Y ni siquiera hemos hablado aún de la sección de marisco del menú, donde nuestra preferencia es la de los Linguine di Mare.

The Cheesecake Factory

Tienen una sección entera de marisco y muchos platos sin carne en el menú de Cheesecake Factory, ¡así que tienes opciones de sobra! Nuestros favoritos son Shrimp Scampi (gambas rebozadas), Margherita Flatbread Pizza (pizza margarita sin levadura), Vegan Cobb Salad (ensalada vegana)y Evelyn’s Favorite Pasta (espaguetis con verduras).

IHOP

Sin duda, los pancakes y los gofres son las estrellas del menú de IHOP (antes llamado International House of Pancakes). Sin embargo, si estas opciones te parecen demasiada indulgencia para un viernes de Cuaresma, nuestra recomendación sería la Spinach and Mushroom Omelette (tortilla de espinacas y champiñones) o Four-Cheese Melt Sandwich (sándwich de cuatro quesos derretidos).

Red Lobster

Prácticamente todo el menú es marisco, así que Red Lobster es el restaurante perfecto para un viernes de Cuaresma. Nuestras recomendaciones son Crispy Cod Sandwich (sándwich de bacalao crujiente), Sesame-Soy Salmon Bowl (ensalada poké de salmón con salsa de soja y sésamo) o Baja Shrimp Bowl (poké con gambas).