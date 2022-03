Los 10 conflictos más importantes en el mundo hoy

Desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero, parece que solo hay un conflicto en el mundo. En realidad, hay otros 10 conflictos armados

1 Ucrania

Sin duda. el de Ucrania es el más grande, por la implicación directa de la potencia rusa, que quiere transformar Ucrania en un óblast (región o provincia) de Rusia a cualquier precio, y que ha provocado ya tres millones de refugiados: la mayor emigración registrada después de la segunda Guerra Mundial. Una gran tragedia para los niños, mujeres y ancianos que huyen de las bombas, de las sirenas, mientras sus padres, esposos e hijos están en el frente de guerra.

Siguen los bombardeos. El horror, la sangre y la muerte están presentes en Ucrania. No se rendirán, han dicho. Ahora alumbra una luz que puede llegar a un alto al fuego, en las negociaciones entre los dos países. Rusia está al borde de la suspensión de pagos

Hay una incógnita: el papel de China. Los Estados Unidos han dado un potente aviso a China para que no ayude a Rusia, ni militar ni económicamente. Mientras, millones de personas rezan en el mundo para que acabe esta sangrienta guerra y llegue la paz.

2 Israel-Palestina

El conflicto entre Israel y palestina es el más antiguo. Está cronificado. No es un conflicto diario, pero hay brotes violentos, como atentados, bombardeos israelíes en las zonas palestinas de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. El bombardeo de llevó a cabo Israel mientras los palestinos celebraban el Ramadán, provocó una reacción internacional contra Israel, incluso entre los amigos de este país.

No hay tregua y, según International Crisis Group, la solución de dos estados (Israel y Palestina) puede dar alas a Israel a anexionarse Cisjordania. Hay graves problemas de violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, añade. Mantener un status quo como el actual no es aceptado por las dos partes.

3 Irán-Israel y USA

Es un conflicto que juega un papel geoestratégico principal en el Oriente Medio y en el suministro de petróleo y gas por parte de Irán, cuando Europa quiere prescindir del gas de Rusia por la invasión de Ucrania. El gas que consume Europa procede en un 45 por 100 de Rusia.

Sin embargo, la situación no parece nada fácil después de que el superconservador Ebrahim Raisi ganara las elecciones presidenciales de Irán. Las negociaciones de Estados Unidos con Irán para reactivar el acuerdo que ponía coto al programa nuclear iraní, siguen estancadas. Las armas siguen en alto.

4 Estados Unidos-China

Estados Unidos y China tienen un conflicto que no solo afecta a lo económico, tecnológico y comercial de ambos países, sino sobre todo teniendo como punto de mira Formosa (Taiwán) que Pekín ha prometido su invasión, tarde o temprano, para unificarlo con China. Se puede decir que existe una guerra comercial entre China y Estados Unidos.

El embajador de China en EE. UU. advirtió de un “conflicto militar” por el estatus de Taiwán. El presidente Xi Jinping ya había avisado a Biden de que respaldar a la isla en su propósito de lograr la independencia es “jugar con fuego”.

Tras abandonar Afganistán, Estados Unidos no quiere perder su supremacía en la zona del Índico-Pacífico.

5 Afganistán

El conflicto de Afganistán, país tomado completamente por los talibanes, no ha terminado. Los países industrializados de Occidente no reconocen al régimen de los talibanes en Kabul, porque no respetan los más elementales derechos humanos, empezando por un tratamiento vejatorio para las mujeres.

A este respecto, han decidido no destinar ayuda económica internacional, para este país, que, a pesar de ser el mayor productor de plantas opiáceas, tiene amplias zonas de pobreza y miseria. Occidente no puede permitir que mueran de hambre de hambre a tanta gente, después de 209 años de ocupación.

6 Etiopia

Etiopía ha vuelto a la violencia y a la desestabilidad de los años anteriores, a pesar de haber sido elegido presidente del gobierno etíope un pacifista, Aniy Ahmed. Pero este ordenó una ofensiva militar en la región de Tigray.

La ofensiva era una respuesta al ataque perpetrado por los seguidores de los antiguos gobernantes (el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray) lo que ha llevado a una cruenta guerra civil con millones de etíopes prófugos.

7 Yemen

Desde hace unos años (2014) hay una guerra civil en la que el gobierno de Adén, apoyado por Irán, y los hutíes, un movimiento de resistencia chiita. Hay además otros territorios como el Yemen del Sur, que luchan entre sí.

Desde el golpe de estado que derrocó al presidente Al-Hadi (2014), la guerra civil es constante donde se enfrentan en realidad Arabia Saudí e Irán, y varios países del Golfo y del Oriente Medio, además de Al-Qaeda. Las víctimas mortales superan los 250.000 según datos de la ONU, además de millones de refugiados. La guerra es una mezcla de sectas religiosas musulmanas con intereses económicos, ya que el Yemen, siendo uno de los países más pobres del mundo, es rico en petróleo. Los niños mueren de malnutrición.

8 Haití

Haití, que podría ser un bonito país del Caribe, es uno de los más pobres del mundo, y ha sido castigado por desastres naturales, como tifones, terremotos, guerras de guerrillas, oligarquías que se pelean para gobernar el país, secuestros desenfrenados por parte de bandas que dominan una buena parte de la capital Puerto Príncipe.

En el país hay un enfrentamiento entre los partidarios de Henry que quieren gobernar hasta las elecciones de este año 2022, y los que quieren llevar a cabo una reforma radical en todo el país, algo así como hacer borrón y cuenta nueva. Ambas partes siguen enfrentadas y con las pandillas campeando con sus acciones sangrientas.

9 Birmania o Myanmar

En febrero de 2021 tuvo lugar un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático presidido por Aung San Suu Kyi, al frente de Liga Nacional por la Democracia, elegida por amplia mayoría en noviembre del año anterior 2020. En su lugar se instaló una junta militar, rechazada por un amplio sector el pueblo. La Junta creó un Gobierno de Unidad Nacional.

No les faltó tiempo a la Junta de militares establecer un severo control de los medios de comunicación, de internet y de los políticos. Su partido, aunque poco organizado, lleva a cabo ataques diariamente, creando una enorme inestabilidad política y económica en el país. Ha instalado la tortura, han aplastado a los disidentes.

10 Islamistas en África

La lucha entre islamistas muy radicalizados como el Estado Islámico, yihadistas y Al-Qaeda contra varios estados africanos, hace que la guerra siga allí.

Movimientos como Boko Haram siguen luchando al noreste de Nigeria, con raptos, matanzas y causando un grave daño a las poblaciones. La rebelión islamista más antigua del continente, al-Shabab se mantiene a pesar de que han pasado tres lustros intentando derrocarla. En África hay conflictos en Libia, el Chad y en Sudán.