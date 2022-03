¿Hasta cuándo tenemos tiempo para arrepentirnos?

El arrepentimiento es ser o no ser para una persona. Solemos pensar que todavía tenemos tiempo para el arrepentimiento. Esta es una de las tentaciones más tortuosas.

En el evangelio, Jesús dice cuándo puedes arrepentirte.

Si no os arrepentís, todos pereceréis como ellos.

¿Qué significa arrepentirse?

La respuesta se puede encontrar en los idiomas bíblicos originales, hebreo y griego.

En hebreo, la palabra «shuv» para arrepentirse es «volver atrás», «volver a Dios», es decir, renovar la relación personal con Dios que se ha perdido por el pecado.

La palabra griega «metanoeo» es arrepentimiento en el sentido de «cambio de pensamiento». De ahí la palabra «metainoia«: transformación.

Esto tiene un significado profundo porque un cambio de vida comienza con un cambio en nuestro pensamiento.

«Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: «Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro; córtala; ¿para qué va a cansar la tierra?». Pero él le respondió: «Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante; y si no da, la cortas»