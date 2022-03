¿Qué edad tenía Jesús al momento de su muerte? Los registros históricos dicen 36

Responde Padre Stefano Tarocchi, decano de la Facultad de Teología de Italia Central:

Para establecer la edad total de una persona, incluso del hijo de Dios, es necesario remontarse a la fecha de nacimiento y muerte. Si bien los Evangelios no son textos historiográficos, son sin embargo la única fuente confiable que nos permite rastrear los hechos de los que estamos hablando.

Empecemos por la fecha de la muerte de Jesús, que dio lugar a la tradicional cuenta de treinta y tres años de su vida.

Jesús muere, un viernes, el día de la Parasceve, es decir, de la “preparación” de Pascua que según las fuentes evangélicas caía en sábado, y como consecuencia de ello se la consideraba particularmente solemne:

“Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua.”… “Era el día de la Preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey»”… “Era el día de la Preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne.”… “Como era para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.” (Jn. 18,28; 19,14.31.42).