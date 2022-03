Traficantes de mujeres aprovechan la guerra en Ucrania

El enviado del Papa Francisco a Ucrania, el cardenal Czerny ha denunciado la práctica de traficantes sin escrúpulos que acechan la frontera

Traficantes de personas aprovechan la guerra para intentar secuestrar mujeres rubias ucranianas y enviarlas a trabajar como prostitutas en el norte de Europa. La denuncia de dos fuentes del Vaticano.

El cardenal Michael Czerny está preocupado por el movimiento de redes de tráfico humano en las fronteras alrededor de Ucrania, contó a America Media. El alto prelado en los últimos días ha estado en Ucrania en una misión querida por el Papa y ya se prepara para una segunda.

Czerny contó que «recibió información de que los traficantes intentan secuestrar a refugiados ucranianos en Polonia». Asimismo, » introducir a las mujeres en redes de prostitución en Alemania, los Países Bajos y Dinamarca».

El cardenal afirmó que ha sabido del intento «de atraer a mujeres ucranianas a dos autobuses que las llevarían de Medyka, en la frontera polaca con Ucrania, a Dinamarca, pero algunas compatriotas que ya vivían en Polonia lograron bloquear ese intento. Los traficantes desaparecieron rápidamente”.

El cardenal explicó al corresponsal, Gerard O’Connel, que está muy preocupado por el tráfico de personas que a menudo se dispara en situaciones como esta crisis humanitaria.

El cardenal Czerny dijo que le habían informado de que las mujeres ucranianas se están organizando para evitar futuros intentos de tráfico humano.

Trafico de órganos y prostitución

La mayoría de personas que conforman las caravanas de desplazados ucranianos son mujeres y niños.

Por su parte, monseñor Cesare Lodeserto denunció que existe el peligro de que estas personas caigan en redes de tráfico de órganos y prostitución.

El también vicario general de Chisinau, Moldavia, señaló a las mujeres que huyen del conflicto. Los traficantes consideran mercancía preciosa a las mujeres rubias.

La iglesia local ha ayudado hasta el momento a unos cinco mil refugiados con hospitalidad y ayuda humanitaria esencial. Las mujeres llegan a la frontera con Moldavia estenudas después de kilómetros de marcha. La mayoría de las mujeres con sus hijos han perdido a sus maridos o esperan volverlos a abrazar después del conflicto.

Mujeres que antes de la invasión rusa llevaban una vida normal (maestras, profesionales, peluqueras, etc.,) y que no están preparadas para enfrentar todo esto. Ellas viven en una situación caótica dado que no tienen familiares en otros países y tampoco esperan regresar a su patria pronto.

Shutterstock | Drop of Light

Segunda misión del enviado del Papa

El cardenal Czerny partirá de nuevo a Ucrania «para mostrar la cercanía del Santo Padre a quienes viven con dolor las consecuencias de la guerra en curso». Así lo confirmó ayer el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El cardenal canadiense llegará a Eslovaquia el miércoles 16 de marzo y se desplazará a la frontera ucraniana en los días siguientes.

«El papa Francisco acompaña esta misión con sus oraciones, como ha hecho en los últimos días, y a través de Su Eminencia (Czerny) quiere estar cerca de los que huyen de los combates y sufren la violencia».