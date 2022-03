Abogada católica defensora de refugiados muere al estrellarse un coche contra un restaurante de DC

Jane Bloom dirigió la oficina estadounidense de la Comisión Católica Internacional de Migración durante 12 años

Jane Bloom explicó en una ocasión que su madre de 98 años le había preguntado repetidamente cuándo se iba a jubilar. Bloom comenzó a trabajar para la Comisión Católica Internacional de Migración a los 60 años.

«Dije: ‘Mamá, cuando todos los días me despierto con alegría y no puedo esperar para ir a trabajar, ¿por qué demonios me detendría?». Lo explicó cuando se jubiló a los 72 años, en 2018. “Ha sido maravilloso sentir que marcamos una diferencia tan grande y estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar para ICMC”.

Bloom, quien dirigía la oficina estadounidense de la comisión de migración, fue una de las dos mujeres que murieron en un extraño accidente el viernes en la terraza de un restaurante en Washington, DC. Bloom se reunía con personas que solo había conocido a través de reuniones de Zoom durante la pandemia.

La policía de DC dijo que un anciano conductor presuntamente perdió el control de su Subaru Forester y se estrelló contra el comedor de la acera frente al restaurante Parthenon a la hora del almuerzo. Once personas, con edades comprendidas entre los 30 y los 80 años, resultaron heridas. Bloom, de 76 años, que también era artista, y Terese Dudnick Taffer, de 73, fallecieron a causa de sus heridas en el hospital. Otras tres personas sufrieron lesiones que amenazaron su vida.

“Era una amante de la gente y de las nuevas experiencias”, dijo Josh Bloom, su hijo, a NBC 4 Washington . “Lo que sucedió ayer fue que estaba pasando tiempo con sus nuevos amigos que había conocido a través de Zoom durante la pandemia cuando mi madre comenzó a explorar nuevas vías artísticas”.

Según el sitio web de ICMC, Bloom pasó un total de 35 años defendiendo los derechos de los refugiados y migrantes en los EE. UU. y en todo el mundo. Nació en la ciudad de Nueva York, era hija de dos ciudadanos estadounidenses de primera generación que se conocieron en una casa de asentamiento.

Trabajadora social de formación, comenzó su carrera trabajando en el campo de la gerontología. En 1983, asumió una evaluación centrada en refugiados ancianos que se habían reasentado en el estado de Nueva York y, dice, “nunca miró hacia atrás. Me ‘enganché’ a los refugiados de inmediato”. En 1997, fundó y durante siete años dirigió Refugee Works, el brazo de capacitación y asistencia técnica para la autosuficiencia de los refugiados de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de los Estados Unidos.

En 2006, después de completar una maestría en políticas públicas internacionales a los 60 años, Bloom se unió a la Comisión Católica Internacional de Migración como Oficial de Enlace de EE. UU. en Washington, DC.

La Comisión Católica Internacional de Migración protege y atiende a las personas desarraigadas, incluidos refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, víctimas de la trata de personas y migrantes.

Impulsada por la enseñanza social católica

En una entrevista en 2018, Bloom dijo que ICMC ha traído a miles de personas de minorías religiosas a los EE.UU., incluidos los caldeos iraquíes. Dijo que aprendió de algunos refugiados “cuán centrales eran su familia y su religión para ellos”.

Dijo que, mirando hacia atrás en su mandato de 12 años, estaba “agradecida por la construcción de la sólida asociación que tenemos” con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

“Me sentí orgullosa y honrada de haber sido seleccionada para servir como delegada en sus misiones de obispos reveladoras y a su vez desgarradoras”, dijo. “Y llevamos a cabo algunos programas conjuntos en varios países en diferentes áreas que han beneficiado a los refugiados”.

También dijo que los que trabajan para la ICMC están “inmersos en la enseñanza social católica, de la que todos debemos estar orgullosos”. Bloom dijo: «Es la base sobre la que funciona ICMC».