Una nueva investigación revela otra razón para ir a misa el domingo

¿Por qué un católico debería ir a la misa dominical? Aquí hay otra razón más para ir a la iglesia.

¿Por qué un católico debería ir a misa el domingo? Déjame contar las formas.

Sabemos que es parte de nuestro deber como católicos “santificar el día del Señor”, pero nuestra obligación dominical es solo la menor de las razones para ir a la iglesia.

La Santa Misa no es solo un servicio religioso o una clase de Escritura: es un misterio sagrado. Es un levantamiento del velo entre nosotros y lo Divino.

La liturgia es el tiempo y el lugar en que Dios viene a nosotros. Es el momento sublime y solemne en que el Cielo toca la Tierra.

El Sacrificio de la Misa es también un hermoso acto de comunión entre nuestros hermanos y hermanas en Cristo, no sólo los que están en los bancos a nuestro lado, sino también todos los santos y ángeles que están reunidos alrededor del altar. No están menos presentes porque no podamos verlos.

Ir a misa es un privilegio, por el cual innumerables cristianos a lo largo de los siglos han dado su vida. ¡Somos tan afortunados de que la misa sea tan fácil de acceder para nosotros! Los mártires solo podían esperar este don que a menudo damos por sentado.

Sin embargo, como si todo eso no fuera razón suficiente, resulta que ir a Misa los domingos en realidad nos hace más felices y más satisfechos con nuestras vidas.

Una nueva encuesta ha encontrado que la asistencia semanal a los servicios religiosos conduce a altos niveles de satisfacción con la vida:

Los niveles de satisfacción con la vida varían más por tres atributos demográficos:

nivel de educación.

ingresos familiares anuales

asistencia a servicios religiosos.

La mayoría de los estadounidenses que asisten a los servicios religiosos semanalmente (67 %) están muy satisfechos con sus propias vidas. Mientras tanto, menos de la mitad de sus contrapartes expresan el nivel más alto de satisfacción, aunque la mayoría todavía dice estar muy o algo satisfecha.

Por supuesto, esto no sorprende, ya que sabemos que Dios nos dio las reglas de Su Iglesia para brindarnos gozo en esta vida y en la venidera. Así que tiene todo el sentido del mundo que ir a Misa cada semana aporte satisfacción y felicidad. (¡Nos preguntamos si ir a misa con más frecuencia, tal vez incluso a diario, trae una paz casi palpable!)

Aún así, es bueno verlo afirmado por otras fuentes. Así que vayamos a Misa esta semana con alegría en nuestros corazones, dando gracias a Dios por este regalo sagrado. ¡Nos vemos allí en la Eucaristía!