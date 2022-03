Tenista de 97 años decide quedarse en Ucrania y ofrece sabias palabras

El inspirador Leonid Stanislavskyi, récord Guinness por ser el tenista más longevo del mundo, "no le tiene miedo a nadie".

Ahora que se acerca a las cifras de tres dígitos, Leonid Stanislavskyi ha decidido permanecer en su tierra natal a pesar de los aterradores ataques contra Ucrania.

El impresionante jugador de 97 años ostenta el récord mundial Guinness por ser el tenista de mayor edad con vida. Y aunque muchos habrían colgado sus raquetas décadas antes, este nonagenario aún juega profesionalmente en los torneos de categoría sénior de la ITF, según informa Reuters .

Pero ahora Stanislavskyi se enfrenta a otro desafío, tratando de sobrevivir para llegar a su cumpleaños número 100. Ya vivió la Segunda Guerra Mundial: tenía 15 años cuando comenzó. Luego se convirtió en ingeniero construyendo aviones de guerra soviéticos. Y ahora tiene una opinión fuerte y sabia sobre el conflicto actual:

¿Qué es esto? ¿De qué sirve? En el siglo XXI no puede haber guerra. Hay que parar la guerra, hay que llegar a un acuerdo. Nunca pensé que tendría que vivir otra guerra más aterradora en la que mueren personas de ambos bandos: las madres pierden a sus hijos, las esposas pierden a sus hijos y a sus maridos”.

Este anciano generalmente activo ha permanecido en casa la mayor parte del tiempo desde que comenzó la guerra, explicando:

“La guerra comenzó el 24 (de febrero). Desde el 24 hasta ahora, prácticamente no he salido. Me he quedado en casa… Tengo provisiones, la nevera está llena. Estoy sentado en casa, sin ir a ningún lado. ”

Aunque su hija se ofreció a llevarlo con ella a Polonia, Stanislavskyi rechazó la oferta y compartió:

“Ella quiere llevarme allí. Pero decidí quedarme aquí. Tengo problemas de audición, así que duermo por la noche y no escucho nada. Anoche hubo bombardeos, por la mañana volvieron a sonar las sirenas antiaéreas.“

Si bien puede está atrapado en casa, la estrella del tenis espera volver pronto a las canchas:

“El tenis es mi vida, mi destino. He jugado a tenis a un nivel serio desde que tenía 90 años, he jugado en el extranjero, he jugado en Campeonatos Mundiales, he jugado en Campeonatos Europeos. No le tengo miedo a nadie… Espero que la guerra termine y que pueda jugar al tenis”.

El ávido jugador logró anteriormente hacer realidad su sueño cuando el as del tenis Rafael Nadal lo invitó a jugar con él en su academia en Mallorca, y ahora Stanislavskyi espera jugar con otro campeón de tenis, Roger Federer.

Si bien las habilidades de tenis de Stanislavskyi son sin duda impresionantes, su deseo de abrazar la vida es quizás aún más inspirador:

“Espero vivir para llegar a los 100. Tengo que sobrevivir a esta situación aterradora”.

Oramos para que pronto pueda vivir sus años dorados en paz y ver cumplidos sus sueños.