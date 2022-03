Bebió muchos años y su esposa iba a dejarlo, pero recibió una voz interior

Hoy Vinko y Maja Benedik cuentan su historia. Parece imposible pero es el testimonio de que nunca hay que tirar la toalla. Esta es su experiencia

Vinko y Maja Benedik de la ciudad de Šmartno ob Dreti, en Eslovenia, se conocieron en 1994. Después de ocho años de estar juntos, se casaron y ahora son padres de dos adolescentes. Pasan su tiempo libre en la naturaleza, les gusta el senderismo. Además, son miembros como matrimonio y una pareja líder en el movimiento Rodzina i Życie (Familia y Vida). Vinko es también el presidente de la Unión de Jóvenes del Alto Valle de Savinja.

En una entrevista, nos contaron sobre la adicción prolongada al alcohol de Vink, que afectó a toda la familia. Hace tres años, después de un tratamiento de tres meses, Vinko, como él mismo dice, ganó una libertad que antes no tenía. «Perdí el miedo a la vida, ahora la espero con impaciencia».

Vinko. Fotografija je last Vinka in Maje Benedik

Urška Kolenc: Vinko, probablemente no hayas bebido en mucho tiempo. ¿Cómo empezó todo?

Vinko : Conocí el alcohol cuando era adolescente, primero los fines de semana y en pequeñas cantidades. Los expertos dicen que el alcoholismo es una enfermedad del cerebro. Por supuesto, yo mismo era más susceptible, aumentando gradualmente el límite a más y más cantidades, hasta que finalmente no se supo cuándo todo se salió de control. Caes en un círculo vicioso, no ves la salida.

La peor parte es hacia el final, antes de que te derrumbes y busques ayuda. El último mes antes de que decidiera recibir tratamiento fue desastroso. Bebí prácticamente desde la mañana hasta la noche. Solía ​​ir a los pubs de mis amigos, buscando cualquier oportunidad para beber.

¿Cuándo te diste cuenta de que no podía seguir así por más tiempo y qué te motivó a buscar ayuda?

V: Durante este período, no escuché a mi esposa en absoluto. Solo en el momento de la crisis los alcohólicos admiten que son adictos. Antes de eso, nos mentimos a nosotros mismos. Empecé a reflexionar sobre esto en una reunión de una pareja casada, cuando la presentadora habló sobre una experiencia de alcoholismo que ella encontró de niña en su casa familiar.

Me pregunté si yo también sería un padre así. Empecé a pensar en estas cosas, pero todavía no tenía fuerzas para dejar de beber y buscar ayuda. Esto continuó durante unos dos años más.

El impulso de cambio llegó mientras mi hija se preparaba para su Confirmación. La noche anterior a la reunión de padres de jóvenes que se preparan para la Confirmación, regresé a casa borracho.

Mi esposa me pidió que me quedara en casa. Me explicó tranquilamente que ya no podía más y que se iría con sus hijas.

A la mañana siguiente, mi esposa me pidió que me quedara en casa. Me explicó tranquilamente que ya no podía más y que se iría con sus hijas. No me fue indiferente, así que de nuevo busqué alivio en el alcohol. Incluso pensé en el suicidio. En este punto, no vi otra opción.

De repente, escuché una voz en mi cabeza: “Todavía no has acabado. Hay otra vía». Entonces me calmé, incluso apareció una sonrisa en mi rostro, y sentí sed de vida y libertad. Después de unos días, le pedí a mi médico que me derivara a rehabilitación.

Vinko está hoy lleno de ganas de vivir. Fotografija je last Vinka in Maje Benedik

Maja, ¿cómo vivió los problemas de alcohol de su marido?

Maja : Al principio no fue tan perturbador. A medida que nacieron nuestras hijas, aumentaron más responsabilidades y responsabilidades, y también el alcohol. Las peleas, las súplicas y las persuasiones se produjeron cada vez con más frecuencia. Una relación que se había desarrollado antes ahora comenzó a deteriorarse lentamente. Dudé qué hacer. Había daño, desilusión, desconfianza, sensación de impotencia y mal humor, que también sentían en gran medida las hijas.

A menudo nos encontrábamos en una situación financiera difícil ya que cada vez se gastaba más dinero en alcohol. Todo esto llevó al hecho de que la esperanza de que algún día mejoraría comenzó a desvanecerse. Mientras tanto, sin embargo, ha habido cambios. La familia no se separó. La decisión de mi esposo de comenzar el tratamiento fue un shock.

Entonces no tenía idea de que estaba en tal crisis que necesitaba tratamiento. Me sentí culpable por no haberlo notado. Había perdido toda esperanza, pero hoy lo veo como un camino a la salvación.

¿Cómo explicó a los demás la ausencia de su esposo mientras estaba en tratamiento?

M: Dije la verdad, no la oculté. Inicialmente con una sensación de incomodidad, vergüenza. La respuesta del otro lado fue inesperada: «Felicidades, genial, estamos felices». Con el tiempo, yo misma comencé a sentirme orgullosa y feliz de él, sobre todo porque decidió hacerlo él mismo.

«Durante el tratamiento, pensé mucho en cómo había lastimado a mi esposa e hija. Entonces comencé a prepararme para pedir perdón.»

Vinko, ¿qué fue más difícil: admitir que tienes un problema o darte cuenta de que has lastimado a otros con tus acciones?

V: Ambos fueron difíciles. Cuando finalmente admites que tienes un problema, te das cuenta de tus errores. Durante el tratamiento, pensé mucho en cómo había lastimado a mi esposa e hija. Entonces comencé a prepararme para pedir perdón. Ambos son difíciles, pero creo que es peor admitir que tienes un problema y que no puedes resolverlo por ti mismo. Si esto ocurre, todo puede prolongarse.

¿Cómo afectó esto a su relación y a las relaciones familiares, y cuándo comenzó el camino para sanarlas?

V: Nuestras relaciones comenzaron a cambiar desde el primer paso, cuando fui a tener referencias para el tratamiento. Empezamos a hablar más. La confianza comenzó a crecer el primer fin de semana que nos vimos y me sentí aún mejor después de ir a casa por primera vez. Antes de eso, no podía trabajar en las relaciones.

M: Antes, realmente no hablábamos mucho y nuestra relación parecía haber muerto. Estaba sola con todo. Entonces, casi en un instante, todo fue diferente. Volvimos a confiar, hablamos al comienzo de nuestro viaje juntos, hicimos planes juntos y de repente resultó que había mucho tiempo, nada de nervios. Su actitud hacia sus hijas también ha cambiado.

¿Cuál es su actitud hacia el alcohol hoy en día y cómo lidia con la presión del medio ambiente y lemas como «un vaso no puede hacer daño»?

V: Ahora tengo tolerancia cero con el alcohol. También soy resistente a varios acosos que aparecen de vez en cuando. Durante el tratamiento me di cuenta de que un solo sorbo de alcohol podía ser fatal para mí. No tengo ganas de beber.

El entorno me ha aceptado como soy. Ahora, cosas completamente diferentes son importantes para mí. Gracias al hecho de que tengo una perspectiva diferente, el miedo también es menor. Todavía disfruto haciendo las cosas que solía hacer, pero ya no continúan como antes.

«Antes de irme para el tratamiento, le pedí a nuestro sacerdote la unción de los enfermos y que me confesara.»

¿Cómo te ha ayudado la fe a sanar?

V: Me ayudó mucho. Fue la lectura de las Escrituras lo que me animó a dar el primer paso. Antes de irme para el tratamiento, le pedí a nuestro sacerdote la unción de los enfermos y que me confesara. En el hospital, rezaba a menudo. Ahora también soy persistente en la oración y la lectura de las Sagradas Escrituras. Esto me da la fuerza para abstenerme.

M: También tuvimos una oración por los esposos, que recibimos de la comunidad de matrimonios. Aunque no estábamos juntos, orábamos el uno por el otro todos los días. Pedí a la comunidad de matrimonios apoyo en oración. En comparación con el tiempo anterior al tratamiento, uno de los buenos cambios que ha tenido lugar es también la profundización de la fe personal.

¿Cómo puedes animar a alguien que tiene problemas con el alcohol u otras formas de adicción?

V: Es difícil aconsejar el tratamiento de un adicto que aún no se ha decidido por él. Sé que yo mismo no tomaría bien ese consejo. Les aconsejo que vayan a algún grupo como Community of Abstinents, Alcohólicos Anónimos… Que escuchen algunas historias, tal vez se encuentren en ellas.

También escucharán lo bueno que es vivir cuando sueltas esa carga. Te vuelves libre, ya no hay preocupaciones ni miedos, las relaciones cambian radicalmente, vives la vida al máximo. Si alguien ya está pensando en ello, entonces está en el camino correcto. Que se decida y no espere. La familia será feliz.

M: Si las parejas de los adictos están leyendo esto, no los convenza ni los obligue. Solo cuando el adicto admita su adicción a sí mismo estará listo para aceptar ayuda. Nunca es demasiado tarde. Pero la sanación trae tanta belleza, cambia y reconstruye toda la relación, de modo que el tiempo que ha estado en la adicción se vuelve irrelevante. Los cambios son muy claros.