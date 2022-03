Ucrania y refugiados: Una noche con la presencia de Jesús

Ocurrió en la estación de tren de Wrocław, los refugiados cansados y asustados se refugiaron junto a la custodia. Foto de Agnieszka Bugała

No había sacerdote por la noche, era imposible esconder el Santísimo Sacramento, pero la gente cansada y aterrorizada pasó la noche en presencia del Señor Jesús – dice Aletei, p. Jan Kleszcz, el creador de la capilla de adoración perpetua y el capellán de los ferroviarios.

Noche en presencia de Jesús

La estación de tren de Wrocław durante una noche, del 8 al 9 de marzo, se convirtió en un cálido dormitorio para los refugiados de Ucrania.

Era una situación excepcional y los voluntarios que se encargan de que cada uno de los ucranianos que llegan a Wrocław encuentren un lugar seguro y puedan descansar, se vieron obligados a abrir la puerta de la capilla de adoración perpetua.

No había sacerdote por la noche, era imposible ocultar el Santísimo Sacramento , pero la gente cansada y aterrorizada pasó la noche en presencia de Jesús – dice el p. Jan Kleszcz, el iniciador de la capilla y capellán ferroviario.

Refugio temporal en la estación de tren

Ahora los refugiados cansados ​​ya no duermen en la capilla, pero muchos de ellos visitan la capilla durante el día para orar . Por otro lado, los pasillos y el vestíbulo de entrada a la capilla y la Sala de Sesiones están ocupados por colchones y medias camas.

Durante el día, muchas de las guaridas se pliegan para permitir el paso, pero por la noche, los suelos se cubren de nuevo con esteras para dormir. Arriba hace mucho calor, el edificio es seguro después de una renovación importante y los pasillos superiores tienen pisos de madera.

La histórica Sala de Sesiones y las habitaciones contiguas se han dividido en pequeños palcos, donde duermen las madres y los niños. Nadie sabe cuánto tiempo funcionará un campamento temporal en la estación de tren de Wrocław, tanto más cuanto que no todos los refugiados quieren irse.

Muchos no tienen la intención de quedarse en Polonia, no quieren establecerse. Están esperando que la guerra termine rápidamente y, tan pronto como termine, quieren irse a casa.

Vea cómo es el alojamiento de los refugiados en la estación de tren de Wrocław:

Un lugar sagrado donde puedes sentarte ante Dios y llorar

Hasta 10.000 personas pasan por la estación principal de trenes de Wrocław todos los días. refugiados de Ucrania. Unos quinientos de ellos pernoctan en el primer piso del edificio en lugares habilitados por voluntarios y soldados de las Fuerzas de Defensa Territorial. ¿Podrán pasar la noche frente a la custodia si no hay más lugares?

Los voluntarios tienen mi número de teléfono – dice el p. Jan Kleszcz. – Lo único que tienen que hacer es llamar y vendré y trasladaré el Santísimo Sacramento al sagrario. Si surge la necesidad, una capilla puede ser un lugar de descanso para alguien, eso es obvio .

Sin embargo, no podemos convertirlo en un lugar permanente para quedarse. ¡Y Dios no lo quiera, no porque seamos inhóspitos! Vemos, sin embargo, que en este drama de guerra y de éxodo de personas, también se necesita una capilla, es decir, un lugar santo donde uno pueda sentarse frente a Dios y llorar…

Esto no se puede hacer en el pasillo o en la mesa de la cafetería. Queremos que estas personas atormentadas tengan ese pedacito de espacio para encontrarse con Dios . Solo ahora se ve que es en la estación donde se necesita especialmente la capilla de adoración perpetua, agrega el sacerdote.