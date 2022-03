¿Hizo bien la reportera de guerra al salvar a 30 ucranianos?

Monika Andruszewska, de la Televisión Polaca Internacional, ha estado informando sobre la situación en Ucrania desde el Euromaidán (2013-14), especialmente en los territorios sujetos a la agresión rusa. Mostró una gran madurez, coraje y atención a otras personas más de una vez.

Hace unos días, hizo lo que considera una situación de «nada en lo que pensar», ningún «heroísmo especial». Sin embargo, el mundo tiene una opinión diferente.

“Una polaca valiente, mi amiga Monika Andruszewska, una gran periodista y reportera de guerra, pero sobre todo Persona. Según el testimonio de los soldados ucranianos en la foto (probablemente voluntarios), salvó a unas 20 familias bajo el puente bombardeado por los rusos en Irpín, cerca de Kiev. Mientras los periodistas extranjeros filmaban material para sus estaciones, ella dejó la cámara y se apresuró a ayudar a la gente. ¡Camino a seguir!», escribió en Facebook Nedim Useinow, politólogo de la Universidad de Varsovia.

A Dawid Wildstein también le conmovió la actitud de Monika Andruszewska.

La propia periodista ha contado toda la situación:

Me parece que cuando Rusia trata a los civiles como un objetivo, es una situación extrema y todos aquí toman sus propias decisiones.

Anteayer, cuando mi amigo y yo condujimos hasta Romaniwka, cerca de Irpín, resultó que muchos civiles de Bucza e Irpień deambulaban por allí. La gente trató de escapar de los bombardeos y el avance de las tropas rusas. Familias en pánico con niños, ancianos, animales… Iban caminando por el puente derrumbado, la artillería golpeaba cerca. No había suficientes autos para evacuarlos. Nos apresuramos a salir y, después de tantos viajes, logramos evacuar a un total de 30 personas y algunos animales a Kiev. Estas personas estaban extremadamente agotadas, muchas de ellas habían pasado los últimos días en el sótano. Mientras tanto, una bomba cayó en uno de los lugares adonde antes llevábamos a la gente. (…)

Recibo muchas noticias realmente cálidas, incluidas solicitudes para estar en los medios y contarlo. Lo siento, pero no. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer y no hay necesidad de brillar con eso ahora en los medios. Gracias, pero realmente no hay nada especial aquí. La verdad es que me acostumbré a conducir bajo fuego en los últimos años y realmente no pensé en eso.