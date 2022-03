¿Tienes miedo a lo que pueda ocurrir?

4 consejos espirituales y algunas frases de los salmos de la Biblia para afrontar la incertidumbre con paz

“No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo” Mateo, 10

Muchos tienen miedo en estos momentos a lo que pueda ocurrir. Primero fue la pandemia,

luego la guerra, y ahora escuchamos rumores y amenazas de una guerra nuclear.

Esto a cualquiera lo desanima. Es como si no tuviéramos descanso, salimos de una para caer en otra peor.

4 consejos para afrontar la incertidumbre

Cientos de personas en este momento viven con temores, angustiados. Les asusta lo que pueda ocurrir con esta guerra salvaje desatada por Rusia.

No imaginas la cantidad de correos que recibo y llamadas de conocidos que me preguntan inquietos qué podría ocurrir y qué pueden hacer. A todos les recomiendo lo mismo. He notado que esto funciona.

1 Confesión sacramental para restaurar tu amistad con Dios

2 Misa y comunión diaria

3 Rezar

4 Hacer obras de misericordia

Ellos tienen razón en estar preocupados. El panorama es incierto.

Pedir ayuda al Padre Dios

Pero también es cierto que somos hijos de Dios. Y tenemos por tanto la potestad de clamar al cielo y pedir su ayuda y ser escuchados.

Me encanta pensar que Dios es mi padre y como hijo suyo. Acudo a su presencia confiado, le pido lo que necesito y por lo general lo da; no siempre lo que pido sino lo que es

mejor para mí.

Creo que alguna vez te lo he comentado. Leí que la Biblia nos dice “NO TENGAS MIEDO” 365 veces, una vez para cada día del año. Mira estas citas:

Sin miedo con la Biblia

Por tanto no dejes que el temor te paralice. Ten coraje, valor y fe.

¿Tienes miedo? Prueba a rezar.

¿Tienes una Biblia en tu casa? Busca los salmos, hay 150. Todos son maravillosos.

Pero, qué son los salmos? En este artículo de Aleteia te lo explicamos, sabrás para qué sirven y por qué te conviene orar con ellos:

Me encanta llevar un librito con los salmos en mis visitas a Jesús en el Sagrario. Me gusta

imaginar que Él también rezaba con los salmos.

Una vez leí que cuando Jesús pronunció las palabras en la Cruz «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” en realidad estaba rezando, pronunciaba las primeras palabras del salmo 22.

El amor aleja el temor

¿Qué debes hacer para fortalecerte y perder el miedo? Confía en Dios, ve a Misa, ama, pues

“el amor perfecto aleja el temor” y empieza a rezar con los salmos.

Te recomiendo los salmos: 4, 6, 23, 51, 91 y mi favorito, con el que rezo a menudo, el salmo

121. Reza con ellos en la siguiente galería de imágenes, te darán mucha paz:

Hay un salmo que es el favorito de muchos para rezar en estos tiempos oscuros que vivimos en el mundo, y cuando flaqueamos en la fe y vivimos con temores. Te lo quiero recomendar. ¡Te va a encantar!

Es el más cercano para rezar en situaciones complejas y difíciles. Es conocido como el salmo de la protección divina. ¿Lo conoces?

Salmo 91