«Destruyen Mariupol con intención diabólica. Salir a la calle equivale a suicidarse»

«Mariúpol. Un ataque directo de las tropas rusas al hospital de maternidad. Gente bajo los escombros. Niños bajo los escombros. Es cruel. ¿Hasta cuándo el mundo será cómplice ignorando el terror? ¡Cierra el cielo ahora! Detened la matanza de inmediato . Tienes tal poder. Pero, al parecer, estás perdiendo tu humanidad ”, comentó sobre el evento el presidente ucraniano, Volodymir Zelenskiy.

El jefe de la administración de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, explicó que al menos 1.207 civiles han muerto en la propia Mariupol desde el comienzo de la invasión rusa .

Un balance tan alto de bajas que no está confirmado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR ), que al 8 de marzo determinó la cifra de 516 muertos y 908 víctimas civiles heridas en toda Ucrania (incluidos 61 y 100 niños, respectivamente). Sin embargo, la oficina admite que debido a los combates en curso y el asedio de muchas ciudades, los valores dados deben considerarse significativamente subestimados .

El infierno de Mariupol

«Mariupol es un verdadero infierno»

Mariupol, como la ciudad más grande del corredor que conecta Crimea por tierra con Rusia continental, ha estado sitiada durante casi dos semanas . En este momento, la ciudad está completamente aislada de los suministros de electricidad, gas, agua, alimentos y medicamentos. Los primeros intentos de poner en marcha el corredor humanitario y evacuar a los habitantes fracasaron. Según informó la parte ucraniana, el ejército ruso no respetó las condiciones del alto el fuego .

Una pequeña parte de los aproximadamente 400 mil los civiles solo pudieron evacuar por la noche, de miércoles a jueves. Este grupo incluía al padre paulino polaco Paweł Tomaszewski . Su historia sobre la situación en Mariupol es aterradora.

“La gente muere cuando sale de los sótanos en busca de agua. Salir a la calle equivale a suicidarse . No había barrio de la ciudad donde no cayeran misiles, donde no hubiera daños, ni destrucción de manzanas y edificios. Destruyen la ciudad con intención diabólica , la arrasan hasta los cimientos. A menudo, para poder llegar más lejos, hay que sortear las montañas de cadáveres tendidos ”, informó el sacerdote a Radio Vaticano.

“ No hay nada, agua, comida . Ya no hay tiendas, así que no puedes comprar nada. A veces hay carros con tanques de agua o cisternas, pero no hay muchos. Tampoco hay agua del grifo que no sea apta para beber de todos modos. La comida se está acabando y el tiroteo continúa. La gente trata de hacer frente, pero la mayoría de ellos no tienen suministros . E incluso si apartan algo de comida con anticipación, no se puede preparar porque no hay gas. Algunos incluso buscan en la basura . Los cuatro días fueron los más difíciles, cuando el área alrededor de nuestra casa era constantemente bombardeada . Los ataques aéreos fueron los peores, arrojaron las bombas más grandes entonces, hubo la explosión más grande, toda la casa estaba temblando ”- agregó.