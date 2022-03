La madre de Enoc, la mujer que ayuda a encontrar familiares desaparecidos en Honduras

El caso más reciente fue el del hijo de una hondureña que estaba desaparecido hace 30 años

Karina Chinchilla bien sabe de qué se trata todo esto. Lo vivió en carne propia. Se trata de la madre de Enoc, un caso que conmovió a Honduras en 2019 tras la desaparición del menor.

Desde ese momento, si bien su lucha por conocer el paradero de su hijo no se ha detenido, a tanto dolor y sufrimiento también supo darle una “vuelta”.

En efecto, Karina, a falta de información sobre lo sucedido con Enoc, se ha dedicado en el último tiempo a ayudar a muchísimas personas que necesitan saber cuál es el paradero de sus familiares desaparecidos.

Desaparecido hace 30 años

El caso más reciente del trabajo de Karina se difundió en las últimas horas e involucra a una hondureña que encontró a su hijo luego de 30 años de desaparecido. Tras la confirmación de esta noticia, todo fue agradecimiento para con Karina.

«Son miles de mensajes los que me llegan y no me doy a basto (sic). Al final cuando encontré este mensaje me llamó la atención y la verdad me hace sentir muy feliz de encontrar a su hijo luego de 30 años. Ella está muy contenta y eso llena mucho», expresó Karina en conversación con el medio Tu Nota.

“Encontremos a mi hijo Enoc” es la cuenta en Facebook de Karina. Fue a través de esa red social donde compartió la conversación que tuvo con la hermana del joven desaparecido.

“Que bonito se siente ayudar a encontrar la felicidad de las demás personas gracias a Dios por este milagro después de 30 años”, escribió, acompañado el post del video:

«Muchas gracias, bendiciones para ti, mil gracias. Puedes contar conmigo para lo que sea», le contestó la joven a Karina.

El caso Enoc, muchas preguntas y también fe en Dios

Más allá de esta noticia alentadora y un trabajo memorable, el camino de Karina en procura de encontrar el paradero de su hijo no ha sido para nada sencillo. Pero las referencias a Dios (algunas hasta con interrogantes) tampoco están exentas.

“Dios tu que todo lo vez y sabes que me han hecho una injusticia te pido que toques el corazón del nuevo gobierno y las personas correspondiente para que yo pueda saber de mi tesoro, regalo padre que tú me has dado, el cual me han arrebatado con tanta maldad. Ayúdame a saber la verdad”, escribió el pasado 3 de marzo.

Es que el caso de su hijo ha estado presente a través de los medios de comunicación en los últimos años. Empezó luego de aquel 2 de diciembre de 2019 cuando el abuelo, tío y niñera del menor (a quien hasta el día de hoy se sigue buscando) fueron encontrados asesinados.

Según medios locales como HRN, Enoc había viajado de España a Honduras a fines de 2019 para compartir en familia la Navidad. Fue en ese período, mientras pasaba sus vacaciones en la localidad de Tela , departamento de Atlántida en Honduras, cuando varios sujetos ingresaron a la casa de su abuelo raptando a varias personas. Este hecho derivó en el trágico desenlace.

¿Dónde está Enoc? Fair use

En tanto, la lucha de Karina continúa, no se detiene. Y mientras tanto ayuda ofrece esperanza a otras personas que atraviesan situaciones similares.

“Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz”.

¿Acaso este breve fragmento de la famosa oración de San Francisco de Asís no es aplicable en esta historia?