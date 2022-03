Un encuentro «cara a cara» con Carlo Acutis, el beato de los millennials

La reliquia de Carlo Acutis llegó por primera vez a Chile y tuve el privilegio de tener un momento de reflexión, compartirle mis intenciones y rezar un Padre Nuestro contemplando la tremenda paz y energía que transmite su rostro, reflejado en la fotografía que la acompaña

Luego de varios intentos y una larga espera, la reliquia de primer grado del joven Carlo, es decir de su propio cuerpo, llegó a Chile. Se encuentra en laCasa de Jóvenes San Felipe de Jesús. En este lugar se realizan los preparativos para el gran encuentro público que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo.

El adolescente italiano falleció de leucemia en 2006 y durante su breve (pero intensa) vida fue un aficionado a los videojuegos y la programación. También amante del fútbol y la Eucaristía. Fue en octubre del 2020, cuando fue beatificado por un milagro que se le adjudica. Sucedió luego que un niño brasileño sanara de una rara enfermedad, gracias a su intervención.

La llegada de un amigo

Como madre de dos adolescentes, no deja de impactarme la historia del “santo de jeans y zapatillas”. Fue su energía y pasión hasta el último minuto en esta tierra lo que me animó aún más para ir a visitar el lugar donde se encuentra su reliquia en Santiago.

El hermano Luis Cisternas Aguirre, animador provincial de la Pastoral Juvenil vocacional de los Franciscanos en Chile y director de la Casa Juvenil, me abrió las puertas de la capilla que la acoge:

“Como es una casa de jóvenes lo buscábamos porque consideramos que en el país que estábamos viviendo con una crisis social, política y eclesial, era muy importante volver a encender la fe en la vida de los jóvenes. Pero con un lenguaje actual, cercano para ellos y en ese sentido Carlo Acutis tiene esa cualidad», dijo el fraile en su diálogo con Aleteia.

«Fue un adolescente maravillado con las mismas cosas que se maravillan a los jóvenes, videojuegos, tecnología y comunicación. Pero al mismo tiempo un joven enraizado en la experiencia de Jesús, a través de los medios que la iglesia facilita como la Eucaristía, los sacramentos, la caridad, la devoción a la Virgen María. Entonces para nosotros es muy importante su testimonio porque es cercano, lo conocen, les provoca que la santidad es posible y eso es hermoso», continuó.

La reliquia de Carlo Actuis que llegó a Chile Ingrid Saavedra T

Sumando mensajes e intenciones

“Como una reliquia de primer grado debe ser tasladada por una persona, logramos que llegará desde Roma con un fraile que vino de vacaciones para Navidad y cuando me entregó el sobre que la contenía, sentí una profunda emoción, era sentir la presencia de Carlo entre nosotros», contó Luis

«Lo mismo sintieron los frailes que viven acá cuando lo dejamos en el Tabernáculo de la Capilla. Lo que nos surgió desde el corazón en ese momento, fue poner en intención el proyecto de esta Casa y la vida de cada joven que hemos ido conociendo durante este tiempo aquí, que ha hecho experiencia de fe con nosotros. Mientras lo hacíamos, sentimos la presencia de un amigo y un compañero que apoya este ministerio de acompañamiento a los jóvenes», relató Luis.

Apenas se informó que la reliquia de Carlo había llegado, el equipo se ha sorprendido con la cantidad de mensajes y correos electrónicos que están recibiendo de jóvenes.También de personas de distintas edades. La mayoría de las intenciones que llegan son pidiendo por un amigo, cuentan. A medida que se suman, las van poniendo a los pies de la reliquia.

El hermano Luis Cisternas Aguirre junto a la reliquia de Carlos Ingrid Saavedra T

Preparando el gran encuentro

El equipo de la Casa de Jóvenes se ha sentido profundamente motivado e inspirado para realizar un hermoso encuentro abierto. Para ello se encuentra preparando la misa de recepción oficial de la reliquia, que se realizará el domingo 13 de marzo en el patio central. Desde ese día y hasta el domingo 17 de abril, estará de modo permanente para quienes la quieran visitar.

“Queremos recibir y acompañar a quienes lleguen, procurando también tener un momento de oración con ellos”, afirma el director de la Casa. El franciscano aprovecha a enviar un mensaje:

“Llamo a todos los jóvenes a prepararse a través del testimonio de Carlo que nos llama a que podamos tomar en serio lo que significa la vida cristiana. No es necesario usar un hábito, ni ser religioso, todos estamos llamados a la santidad y en este tiempo de Cuaresma que iniciamos, es volver a escuchar la voz del Señor que invita a hacer camino profundo de fidelidad, de respuesta generosa y eso lo encontramos en Carlo Acutis”.

La reliquia junto a una imagen del beato Ingrid Saavedra T

Finalmente, tengo el privilegio de ingresar a la capilla y tener un hermoso encuentro. Me acerco a la reliquia y contemplo la fotografía de Carlo, la emoción me recorre. Luis me invita a un momento de oración que me llena el corazón. En silencio hablo con Carlo y le pido que guíe y proteja a mis hijas.

“Tú sabes bien lo que es ser joven en esta época”, le digo.

Finalizamos el encuentro y salí fortalecida y esperanzada por la hermosa vivencia que tendrán los jóvenes chilenos en unos días.

Para poder conocer más sobre el beato y contactar a la Casa de Jóvenes, el contactor es en el correo casadejovenesfranciscanos@gmail.com