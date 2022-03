Canciones contra el aborto: “Te llamo mamá, aunque a mi muerte le llames libertad”

Los conmovedores mensajes del cantautor colombiano Felipe Gómez que se han convertido en himnos provida en tiempos donde Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación

“Aunque tú cierres mis ojos, y no me dejes hablar. Aunque no lata mi vida, no te dejaré de amar.Aunque mis pasos tú frenes y no me escuches llorar. Aunque te sientas esclava y sea mi muerte libertad”.

Este contundente y amoroso mensaje de un hijo a su madre que lo va a abortar nació hace 25 años. Pero hoy, más que nunca, tiene actualidad en Colombia. Después de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de embarazo, las voces contra este crimen resuenan con más fuerza en el país.

Te llamo mamáes un tema musical que Felipe Gómez, predicador y cantautor colombiano, creó luego de una charla en un colegio católico tradicional, durante la cual una estudiante se le acercó y le dijo que Dios a ella no la podía perdonar. “¿De qué necesitas ser perdonada?”, le preguntó.

“De seis abortos. Mi novio es médico y cada vez que he quedado embarazada él me ha ayudado a abortar”, le dijo. “¡Por Dios! Seis y era apenas una niña. Su testimonio, triste y desgarrador, me motivó a hacer esa primera canción sobre el tema”.

Te llamo mamá

En su conversación con Aleteia, explicó que es una historia diferente, no está concebida bajo el concepto de que los niños abortados claman a Dios justicia con esos padres que fueron sus verdugos: “Por el contrario, yo creo que son santos inocentes pidiendo misericordia por sus papás”.

“Te llamo, te imploro, te grito mamá, aunque a mi muerte le llames libertad”… Incontables testimonios de mujeres que se han arrepentido después de escuchar esta canción, gracias a la misericordia de Dios, como aclara Felipe, “porque yo no soy nada ni el mérito es mío”.

Casos como el de la niña que al llegar a una casa de abortos fue convencida por un grupo provida que le permitió escuchar la canción y cambió la decisión. Tiempo después conoció a Felipe Gómez y le dijo que su hijo se llamaría como él, porque le salvó la vida. Igual le ocurre en conciertos y jornadas de predicación por diferentes países, donde la canción se ha convertido en himno provida.

La reina de mis cuentos

Hace cerca de diez años, Felipe quiso enviar un mensaje diferente como llamado para defender la vida desde la concepción. Fue entonces cuando se propuso atacar el problema desde otra perspectiva y les habló a las mamás a través de la ternura de los hijos.

Así nacióLa reina de mis cuentos, incluida en su producción Hosanna.

La Reina de mis cuentos

Son palabras cargadas de amor y esperanza, de un bebé a su mamá:

Así me arranques la vida, aunque prepares mi muerte y me desgarres el alma no dejaré de amarte nunca yo.

Pero si cambias de planes te ofrezco mil y una sonrisas, dormir tranquilo en las tardes, calmar mi llanto al escuchar tu voz.

Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá, mi mejor amiga.

El último de los temas contra el aborto se llama Perdónala y encierra el clamor de un niño que dice que va a ser un nuevo Cristo y será crucificado por su madre, para quien pide perdón :

Y así te amo, aunque digas que no soy nada

Tú eres mi madre, mi alma por ti está coronada

Perdónala, Señor. No sabe lo que hace

Perdónala

En defensa de la familia

La defensa de la vida ha sido una constante en los 30 años que Felipe Gómez lleva evangelizando. No solo en sus canciones, escritos y predicaciones, donde realmente da testimonio es en su propia familia: está casado hace más de 25 años, es papá de seis hijos y pronto será abuelo.

“Mi esposa y yo siempre quisimos una familia numerosa. Después del tercer hijo y la tercera cesárea, muchos nos dijeron que ella no estaba en obligación de tener más niños. Sin embargo, ella sentía que Dios le pedía otra cosa. Así fue como el Señor nos regaló seis hijos”, comentó a Aleteia.

Felipe es padre de seis hijos y pronto será abuelo Gentileza

Su hijo y Juan Pablo II

Felipe tiene una familia que ha visto crecer la fe durante las pruebas, como la enfermedad de su hijo menor, quien tuvo cáncer en un ojo y se curó por intercesión de san Juan Pablo II, el santo que cuando era Sumo Pontífice llamó a Felipe a decirle que su música lo había hecho muy feliz.

Su hijo menor, aquí recibiendo la bendición del papa Francisco, fue sanado de un cáncer gracias a la intercesión de san Juan Pablo II. Gentileza

Felipe es diseñador industrial y gráfico y siendo muy joven tuvo una experiencia personal con la Virgen María. En ese momento tenía más de cinco años sin confesarse o comulgar, aunque su familia siempre fue católica y practicante. En esa experiencia, asegura, la Virgen le dio este mensaje: “Hijo mío, yo te amo. Dile a mis pequeños cuánto los amo”, y fue su punto de partida.

El apoyo de su esposa

Su trabajo por la evangelización empezó con un Rosario semanal al que asistían cerca de 500 jóvenes. Hoy se dedica a llevar la palabra de Dios a través de la música y la predicación, con el apoyo de su esposa, María Angélica Araújo, y en cada encuentro no descansa en su llamado sobre la importancia de la familia.

María Angélica Araújo es su esposa, es su gran apoyo en la labor evangelizadora. Gentileza

“Me preocupa que los padres se interesan más por darles a sus hijos el último celular, el carro de moda, el viaje soñado, el segundo o tercer idioma, pero se olvidan de las herramientas espirituales para defenderse en esta jungla salvaje”, asegura.

Exhorta a los padres a levantar la voz y defender a sus hijos contra el progresismo, el comunismo y las ideologías que se están volviendo moda, y contra tantos atropellos, como la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24.

Con su música, Felipe Gómez seguirá evangelizando y alzando su voz en la lucha que se libra en Colombia contra el aborto.