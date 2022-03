Amémonos (no armémonos)

Amar tiene grandes ventajas, ¿lo sabías? El amor elimina el miedo y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios

“… solamente vale la fe que actúa mediante el amor” Gálatas 5

Esto te lo he comentado en muchas ocasiones. Me encanta escuchar a nuestros sacerdotes en sus homilías. Si prestas atención encontrarás pequeños tesoros de espiritualidad en sus

palabras. Apenas ayer el padre dijo estas palabras que me sorprendieron:

Debemos amarnos, no armarnos

Vivimos tiempos de heroicidad, en los que debemos ser fieles a nuestro mandato del amor.

Estamos llamados a ser santos y amar siempre, a todos, incluso a los que nos hacen daño.

Amar y ser santos para Dios

Dios es amor. Debes amar para conocer a Dios.

Amar es una necesidad URGENTE en medio de un mundo lleno de odios y guerras, en las que nos matamos los unos a los otros.

Amable lector, abre tu Biblia. Encontrarás versículos maravillosos como este (1 Juan 5) que dan luces a muchas de tus inquietudes:

Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor.





Siempre le sugiero a mis hermanos católicos que lean la Biblia. Cuántas maravillas

encontramos en ella. Te revela datos que no sabías sobre el amor.

Amar tiene enormes ventajas. ¿Sabías que amando eliminas ese miedo que hay en ti?

El amor elimina el temor

¿Sabías esto? El amor te da el coraje y el valor para hacer lo que debes, perdonar a todos, ser compasivo y misericordioso.

«Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor”. 1 Juan 4

La respuesta a todas las preguntas: el amor

Todo se basa en amar.

¿Buscas respuestas? Ama primero.

¿Quieres ser santo? Ama.

¿Deseas solucionar tus problemas? Ama.

Es por eso por lo que san Agustín con una profunda sabiduría decía:

Ama y haz lo que quieras.

Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor;

si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor;

que esté en ti la raíz del amor,

porque de esta raíz no puede salir nada que

no sea el bien.



El amor es la respuesta a muchas de nuestras inquietudes y nuestros anhelos de santidad.

¿Te gustaría compartimos tus experiencias con el amor de Dios? Escribe. Nos encantaría saber de ti. Te dejo mi email personal: cv2decastro@hotmail.com