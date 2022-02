No temas honrar y amar a la Virgen

María es tu madre del cielo, y vela por ti, pide siempre su protección maternal

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» Lucas 1, 28

Hay una canción que me recuerda la infancia, la pureza de esos días en los que todo era más sencillo y vivíamos sin complicaciones. ¿La conoces?

Oh, María madre mía

oh, consuelo del mortal

amparadme y llevadme

a la patria celestial.

De cuando en cuando me gusta cantarla, me hace sentir cercanía con nuestra bella madre del cielo, la bienaventurada y siempre Virgen María.

Te he contado algunas veces que este amor por la Virgen me lo inculcaron mi abuelita en Costa Rica, conde pasaba con mis hermanos las vacaciones del verano, y mi mamá que es una gran devota de la Virgen.

Ataques a la Virgen María

Cuántos ataques recientes a la Virgen he visto en las redes sociales… Lo triste es el silencio de tantos católicos que no levantan sus voces para defender la honra de la Madre de Jesús.

Hace poco en un sitio de Internet alguien escribió cosas muy feas de la Virgen. No pude callar. Inmediatamente salí en defensa de nuestra Madre del cielo. Debemos como católicos no solo amar a nuestra Madre, sino defender su honor.

Le respondí:

“Qué pena que no ames a la mamá de Jesús, de quien te refieres con esas feas palabras. Estás a tiempo de enmendarte, no sea que el día del juicio Jesús te reclame esas palabras dichas contra su mamá a quien ama sobre todas las cosas, como todo buen hijo”.

¿Cómo dicen amar Jesús, pero ignorar o desprecian a su madre?

María en la Biblia

No suelo darles importancia a esos ataques que buscan llamar la atención, pero en ocasiones conviene responder, defender nuestras creencias y a nuestra Madre del Cielo.

Los que te dicen con absoluta certeza que no debemos honrar a la bienaventurada y siempre Virgen María, es que no han leído la Biblia, o están llenos de un profundo odio que no les permite ver la verdad.

Veamos qué nos dice la Biblia:

«Todas las generaciones me llamarán bienaventurada». Lc 1, 48

Nuestra Madre nos ayuda

Suelo recomendar a los católicos que lean el Catecismo de la Iglesia. En él encontrarán respuestas a muchas inquietudes. Veamos qué dice de la Virgen:

969 “En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna […] Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora«. 971 “…desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de «Madre de Dios«, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades”.

Hermano católico, no dudes en amar y honrar a la mamá de Jesús, nuestro Salvador. Es tu madre del cielo, y vela por ti. Pide siempre su protección maternal.