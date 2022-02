Los fans cristianos de Wordle querrán este tesoro

El atractivo de Wordle se ha extendido y cada día juegan millones de personas. Ya hay una sorpresa para los cristianos del universo Wordle.

El juego para celulares y otras pantallas “Wordle” ha ganado popularidad desde su lanzamiento en internet en octubre de 2021. Las fuentes de las redes sociales quedaron dominadas por pequeños cuadros amarillos y verdes prácticamente de la noche a la mañana. Por lo tanto, no debería sorprender que el merchandising comience a aparecer con la misma rapidez.

Ahora los wordlers cristianos hacen aflorar su ingenio para mostrar su fe cristiana. Una nueva compañía, “The Wordle of the Lord”, filial de “Sock Religious”, está comercializando merchandising con un juego de Wordle de temática religiosa.

Un post reciente de Sock Religious en Facebook.

Hasta ahora, el catálogo de productos solo incluye una taza de café y una camiseta. Cada uno lleva el mismo gráfico de Wordle, en el que la respuesta es «Jesús». Las entradas anteriores tenían la misma mentalidad cristiana, ya que adivinaron palabras como «Fe», «Misericordia», «Cruz» y «Resucitado».

Disfrutar de lo pintoresco y, aceptémoslo, de un pequeño juego de palabras nerd es solo la mitad de la diversión. En el reverso de la taza y la camiseta, te traen a casa una genuina expresión de fe. Dice: “Jesús es siempre la respuesta”.

La palabra del día

Todos los días, la gente de Wordle elige una palabra de 5 letras, que es la misma para todos los jugadores. Solo tienen seis oportunidades para adivinar cuál es la palabra, con pocas pistas para continuar. Después de que los jugadores hagan su primera suposición, las letras colocadas correctamente se vuelven verdes, mientras que las letras que están en la palabra pero colocadas incorrectamente se vuelven amarillas.

Usando solo estos indicadores de color, los jugadores deben descubrir la palabra misteriosa reposicionando las letras amarillas para tratar de llenar los espacios en blanco. Al final, ya sea que hayas completado o fallado el rompecabezas, puedes compartir tus resultados en varias plataformas de redes sociales para competir con tus amigos.

No te preocupes por compartir, eso no estropeará la sorpresa para nadie. Cuando se comparten los resultados, Wordle muestra los colores de los cuadros que llenó, pero no proporciona las letras. De esta manera, otros jugadores pueden ver qué tan bien o mal lo hiciste, mientras trabajan para resolver el mismo rompecabezas.

Descarga Wordle en App Store o Google Play y comienza a jugar hoy, gratis, en inglés.

¿No quieres jugar en tu teléfono? The New York Times ha elegido el juego para jugarlo en su navegador web.

Aquí tienes la versión en español.

Y seguro que te interesará conocer cómo surgió el juego de Wordle. Adriana Bello lo contó en Aleteia: