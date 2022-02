Aborto: El silencio ante el mal ayuda al demonio a gobernar

«Hemos repudiado el silencio vergonzoso»

II Corintios 4

La Biblia se refiere al demonio como el príncipe de este mundo (Juan 12, 31) No necesitas estudiar teología o demonología para darte cuenta que el demonio tiene tres metas fundamentales:

Y es tan astuto que no lo hace directamente, no tiene que salir de las sombras donde hábilmente se oculta.

Usa presidentes, diputados, jueces, periodistas, mineras y ayudantes que actúan a su favor con leyes antinaturales y contratos con mineras que devastan la naturaleza.

Un recuerdo a Colombia

En Colombia, un país hermano, acaban de aprobar el aborto de seres humanos en estado avanzado de gestación.

A mis hermanos colombianos y a su presidente deseo recordarles este mandamiento de Dios:

Y estas palabras de las Sagradas Escrituras:

Eliminar una vida humana

El papa Francisco ha dicho sobre el aborto:

¿Has leído los titulares de grandes medios noticiosos, cómo celebran este crimen abominable a los ojos de Dios?

El aborto, ¿un derecho?

Y lo más absurdo, el Ministerio de salud de Colombia tiene estas palabras alucinantes que tomé de su página web:

¿Matar una criatura inocente, un niño o una niña, es un derecho ligado al derecho a la vida?

Esos pomposos titulares de diferentes diarios me hicieron recordar estas palabras que leí en Mateo 12, 36:

24 semanas

¿Sabes cómo es un bebé con 24 semanas? Puedes preguntarle a tu médico, buscar una imagen o leer información básica en Internet. Te convencerás que es un crimen atroz el aborto.

Leí que un bebé en las 24 semanas de embarazo:

Defiende la vida

Tú que lees estas palabras… No temas levantar tu voz en favor de la vida.

¿Eres católico y periodista? Defiende la vida con tus escritos. La Biblia en Josué 1, 9 te dice:

Sin miedo

Y como si esto fuera poco, te dice 365 veces “No tengas miedo”, una vez para cada día del año.

La abundancia de mal se vence con abundancia de bien. Eleva a Dios tus plegarias, reza.

Da a conocer tu opinión como creyente. Defiende la vida. No calles aceptando estos crímenes.

Lleva bondad y misericordia al mundo

Los católicos tenemos un tesoro para compartir e iluminar el mundo, llenarlo de bondad y Misericordia.

“Llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados; perplejos, mas no desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados».

II Corintios 4