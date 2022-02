Taliana Vargas sobre aborto en Colombia: “Un bebé de seis meses ya puede nacer”

La famosa modelo se pronunció en redes sociales tras la despenalización del aborto en Colombia hasta las 24 semanas de gestación. Un gesto que provocó diversas reacciones e interpela la decisión de atentar contra la vida de un inocente

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24”.

Con estas palabras se pronunció a través de las redes sociales Taliana Vargas. En este caso una reconocida modelo y exvirreina universal. Casada con un empresario, Taliana no ha escondido su fe católica, además de caracterizarse por ser una defensora de la familia.

“No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”, expresó Taliana. Comentario junto a la publicación de un video que por estas horas se ha hecho viral. A través del mismo se puede ver algunos momentos de cuando estaba embarazada de Alicia, su primera hija.

Ver el video a continuación: