Paglia y el aborto en Colombia: «Una triste cultura de eliminación de los más débiles»

En Colombia se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Desde el Vaticano, monseñor Vincenzo Paglia conversó con Aleteia sobre la noticia que entristece a la Iglesia y a todos los que luchan por la defensa de la vida

Vincenzo Paglia, 77 años, es un arzobispo católico. En 2016 ha sido nombrado Presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Además es Gran Canciller del Pontificio Instituto Juan Pablo II para los Estudios sobre la Familia y el Matrimonio.

Monseñor Paglia comentó con dolor la decisión de la Corte Constitucional de Colombia con la que quedó despenalizado el aborto hasta los seis meses (24 semanas).

«Continúa afirmándose una triste cultura de eliminación de los más débiles. Por supuesto que debemos entender los problemas de las mujeres ¡Por supuesto! Pero los problemas no se resuelven suprimiendo una cuestión. Tenemos que encontrar la manera de dar cabida a todos, para no dejar a ninguna (mujer) sola. Por eso creo que hay una necesidad urgente de atención, y no creo que una ley que liberalice el aborto sea un gran regalo para la sociedad”.

– 24 semanas y luego se puede interrumpir el embarazo en Colombia. Las tres causales son: malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre.

Estoy convencido de que si todo el mundo entendiera lo que significa el milagro de lo que ocurre en el vientre de una mujer. Si estuviéramos realmente atentos a lo que ocurre, tendríamos mucho miedo de suprimir la vida.

– El sumo pontífice defendió el derecho a la vida y comparó al aborto con un crimen. “El aborto es como contratar a un sicario”.

Más allá de esa imagen, el Papa quiere subrayar que eliminar la vida es verdaderamente inhumano. El instinto debe ser proteger la vida, no eliminarla. La cultura humanista es para vivir, no para morir.

– ¿Qué le diría a una mujer que está pensando en abortar ahora mismo?

Me gustaría decir a todas las mujeres que tengan valor y me gustaría decir a toda la sociedad, empezando por la Iglesia, que ninguna mujer debe ser abandonada. Madre Teresa solía decir: ‘Pido a las mujeres embarazadas que, cuando tengan la tentación de eliminar a su hijo, me lo den a mí, que seré su madre‘.

– Por lo tanto, la Iglesia debe ser madre de estos niños….

Debe ser la madre de estos niños, sin duda. Yo no tendría miedo de decir eso.

– La Pontificia Academia para la Vida que usted preside colabora con el Papa Francisco en la realización de un nuevo ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez que fueron inauguradas esta semana…

Creo que la iniciativa del Papa de dedicar un ciclo de catequesis a la vejez es un gran acto de valor, de inteligencia espiritual y civil. Por primera vez en la historia, la vejez se ha convertido en un fenómeno de masas.

Hoy, como dice el Papa, ha surgido un nuevo pueblo (de personas mayores) para el que, sin embargo, existe el riesgo del descarte, y, por otro lado, no hay un pensamiento político, económico, cultural o incluso espiritual sobre el tema.

El papa Francisco quiere ofrecer una larga y articulada reflexión, quiero decir orgánica, sobre el significado de la vejez. Vivimos 20 o 30 años más, ¿para hacer qué? y ¿cómo vivirlos? y ¿cómo evitar el abandono?”.