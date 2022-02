Nueva invitación del papa Francisco a orar y ayunar por la paz de Ucrania

Sobre el conflicto en el este de Europa: “Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno”

El papa Francisco lamentó lo que está pasando en Ucrania y los tambores de guerra que redoblan luego del reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de Donetsk y Lugansk del territorio ucraniano.

«Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se abren escenarios cada vez más alarmantes”.

“Como yo, muchas personas en el mundo están sintiendo angustia y preocupación. Una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas”.

Miércoles de Ceniza, ayuno por la paz

El Papa invitó a todos a hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, un día de ayuno por la paz.

“Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno”, dijo.

Así, animó a los creyentes de manera especial a dedicarse intensamente a la oración y al ayuno en ese día.

“Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra”.

Hermanos y no enemigos

En la audiencia general de este miércoles, 23 de febrero, el Pontífice hizo “un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra, el padre de todos y no sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos”.

El Obispo de Roma, 85 años, rogó a todas las partes implicadas para que “se abstengan de cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a la población, desestabilizando la convivencia entre naciones y desacreditando el derecho internacional”.