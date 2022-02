Israel quiere nacionalizar el Monte de los Olivos y los cristianos se preocupan

El proyecto de expansión del Parque Nacional de los Muros de Jerusalén, que incluirá una gran parte del Monte de los Olivos, no avanzará "sin diálogo e intercambio con todas las partes interesadas", la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel. Un anuncio que no quita la preocupación de las Iglesias cristianas

Importante lugar de peregrinación, el Monte de los Olivos, que pertenece a las Iglesias cristianas, ¿podría ser nacionalizado por Israel?

La Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel (INPA) había anunciado su deseo de expandir el Parque Nacional de los Muros de Jerusalén para incluir una gran parte del Monte de los Olivos. Un proyecto que ha despertado el enfado y la preocupación de las principales autoridades cristianas de Jerusalén.

«Esta es una medida brutal que constituye un ataque directo y premeditado contra los cristianos de Tierra Santa, contra las Iglesias y sus antiguos derechos internacionalmente garantizados en la Ciudad Santa».

Es la reacción del patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III; del hermano Francesco Patton, Custodio de Tierra Santa; y del patriarca armenio de Jerusalén, Nourhan Manougian; en una carta dirigida el 18 de febrero a la ministra israelí de Protección del Medio Ambiente, Tamar Zandberg.

Porpuesta de diálogo

La Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel (INPA) finalmente anunció el lunes (21 de febrero) la detención de un controvertido plan para expandir el parque nacional en tierras propiedad de la iglesia en Jerusalén Este.

«El INPA actualmente no tiene la intención de llevar adelante este proyecto en los consejos de planificación. Y el proyecto no se discutirá sin diálogo e intercambio con todas las partes interesadas apropiadas; incluidos los organismos religiosos locales, con respecto a la mejor manera de preservar este sitio único», dijo la organización en un comunicado.

El Monte de los Olivos es uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. Por ejemplo, allí está ubicado el lugar llamado Getsemaní, el huerto donde Jesús oró. Es aquí donde Judas lo entregará a sus enemigos, donde comienza el largo y doloroso camino de la Pasión.

Este plan debía originalmente aprobarse preliminarmente el 2 de marzo. Según The Times of Israel, el INPA dijo que su proyecto tenía como objetivo preservar los paisajes históricos; y que no dañaría las propiedades de las iglesias que se incorporarían al parque nacional.

Pero para las iglesias cristianas, la intención es bastante diferente: «Bajo el pretexto de proteger los espacios verdes, el plan parece servir a un programa ideológico que niega el estatus y los derechos de los cristianos en Jerusalén».

Si bien el plan fue presentado oficialmente por el INPA, «parece haber sido propuesto y orquestado, adelantado y promovido por entidades; cuyo único propósito parece confiscar y nacionalizar uno de los sitios más sagrados para la cristiandad y modificar su naturaleza», denuncian.