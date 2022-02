Lo que no había dicho Ana Obregón sobre la muerte de su hijo Álex

Como madre, nada hay más duro que presenciar la muerte de tu propio hijo, y eso es lo que le ha tocado a Ana García Obregón, «Anita Obregón», una mujer que ha sido siempre una sonrisa ante las cámaras. Ahora, en cambio, quiere ser sincera respecto a lo que supone la muerte de Álex en su vida: «Se fue, y yo me fui con él».

En la entrevista, mostró qué es ser madre, qué grande es el amor de una madre por un hijo y cómo es el dolor que provoca la desaparición del fruto de sus entrañas: «El duelo es el precio que pagas por haberte atrevido a amar tanto», afirmó.

La entrevista tuvo más consideraciones de Ana acerca de la vida y de cómo afrontar el presente. Recomendó a todos vivir con otro enfoque:

«Lo más importante es el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres, porque eso es lo que te llevas. Es lo que te llevas, Bertín.»

Y añadió un consejo: «No colecciones cosas,colecciona momentos, porque es lo único que te vas a llevar«.

Ana Obregón explicó que en este proceso de duelo le ha ayudado el apoyo que ha recibido por parte de miles de personas: «Me conmovió mucho el cariño de la gente, nadie sabe lo que eso acaricia el alma«, dijo.

El momento más duro

A Ana García Obregón la habíamos escuchado cuando estaba enfermo su hijo Álex, con palabras en las que manifestaba cómo luchaba denodadamente por salvar a su hijo del cáncer. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos: operaciones, médicos, viajaron a Estados Unidos… Ella priorizó estar al lado de Álex en la enfermedad por encima de su carrera profesional.

Pero en la entrevista del lunes dio a conocer la frase más dolorosa que oyó de su hijo Álex. Un día, poco antes de morir, el joven le dijo: «Mamá, perdóname por tener un hijo defectuoso». ¿Cómo sobrevivir a ese dolor?

«A la vida le pido volver a nacer»

Bertín se lo preguntó a Ana Obregón y esta contestó: «A la vida le pido volver a nacer. Volver a nacer y tener una vida sin él». Y es que todavía sigue en ese dolor, hasta tal punto que falleció la madre de Ana y ella no ha podido asumirlo: «No he entrado en el duelo por mi madre. No he podido, porque todavía no hay sitio en mi cuerpo, hay demasiado dolor.»

La muerte de un hijo supone un inmenso dolor que afecta también a la pareja y a la familia por completo.